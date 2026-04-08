El mayor de la historia... Diab: La Liga egipcia está a las puertas de un gran salto

Diab zanjó la polémica sobre la participación de los clubes en las competiciones africanas, confirmando el cumplimiento de las normas vigentes desde hace años: el primero y el segundo clasificados para la Liga de Campeones de África, y el tercero para la Copa de la Confederación junto con el campeón de la Copa.

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Y añadió: «En caso de que el campeón de la Copa sea uno de los tres primeros, el cuarto irá a la Confederación», subrayando que si hubiera algún cambio de última hora en los criterios, se habría anunciado al inicio de la temporada.