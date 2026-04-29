El Marsella fija el precio de Mason Greenwood ante el interés de la Juventus, lo que daría un respiro económico al Manchester United

La Juventus prepara una oferta para fichar a Greenwood este verano, aprovechando la incertidumbre financiera del Marsella. El club italiano sigue interesado en el jugador de 24 años y ve en este mercado la oportunidad ideal para llevarlo a Turín.

Según La Gazzetta dello Sport, los bianconeri están dispuestos a poner a prueba la determinación del Marsella. Greenwood es clave en el Velódromo de Orange, pero la oportunidad de fichar por uno de los clubes más laureados de Europa en la Serie A podría ser irrechazable si ambos clubes acuerdan el precio.