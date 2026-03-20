Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
cm grafica zirkzee 16 9Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traducido por

El Manchester United: Zirkzee quiere volver a Italia; su prioridad es la Serie A, ¿a qué equipo podría ir?

¿Qué se sabe sobre el futuro del delantero de los Red Devils?

El futuro de Joshua Zirkzee sigue siendo una incógnita. En cada ventana de fichajes que se precie, desde su llegada a la Premier League con el Manchester United, el perfil del delantero holandés figura en las agendas de numerosos clubes de toda Europa, especialmente de la Serie A.

Pero, ¿cuál será su destino en el próximo mercado de fichajes de verano?

  • SU TEMPORADA EN EL UNITED

    Su temporada en Manchester no ha sido, sin duda, positiva. En los 20 partidos disputados entre la liga, la FA Cup y la Carabao Cup —con un total de solo 546 minutos jugados sobre el terreno de juego y, además, solo 4 partidos como titular en el once inicial—, ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia.

    Un balance globalmente insatisfactorio para el propio Zirkzee, dispuesto a dar un giro a su carrera profesional y volver al lugar donde demostró todo su talento.

    • Anuncios

  • PRIORIDAD PARA ITALIA

    Según informa Matteo Moretto en el canal de YouTube en italiano de Fabrizio Romano, debido a la falta de minutos esta temporada (28 minutos en total en los últimos nueve partidos de la Premier League), Zirkzee volverá a ser un nombre en boca de todos durante el próximo mercado de fichajes.

    El delantero holandés tiene una prioridad muy clara: volver a Italia y jugar de nuevo en la Serie A.

    La competencia, sin embargo, por nuestro campeonato será alta, ya que algunos clubes de la Premier League ya han recabado información del entorno del jugador y del Manchester United para, eventualmente, cerrar un acuerdo en verano. Varios equipos italianos, en cualquier caso, están siguiendo de cerca la situación.

  • LOS ENTRESIJOS DEL ROMA

    Ya durante el invierno y el mes de enero, Zirkzee estuvo a punto de volver a la Serie A: de hecho, estuvo a un paso de fichar por la Roma.

    El Manchester United, sin embargo, decidió esperar —también debido a los jugadores convocados para la Copa Africana de Naciones— y no dejar marchar al jugador, prefiriendo mantenerlo en la plantilla para la segunda parte de la temporada. Se decidió, por tanto, continuar juntos y los giallorossi —tras haber llegado a un acuerdo básico con el holandés— centraron entonces su atención en otros perfiles como Malen y Vaz.

  • ¿A DÓNDE PUEDE IR?

    La pregunta que se plantea ahora, en esencia, es: si se queda en Italia, ¿a qué equipo podría fichar Zirkzee?

    Durante el mercado de verano, numerosos clubes de la Serie A podrían revolucionar su línea de ataque: el Inter, la Juventus, el Milan, el Nápoles y la propia Roma.

    Los nerazzurri de Chivu podrían interesarse en caso de una posible salida, venta y eventual plusvalía de Marcus Thuram; los bianconeri de Spalletti ya han sondeado al jugador en el pasado y tendrán que lidiar con el futuro de Openda y David; los rossoneri de Allegri —equipo al que parecía destinado antes del Manchester United— tendrán que resolver principalmente los nudos relacionados con Giménez, Nkunku y Fullkrug; los azzurri de Conte —con los que ya se le había relacionado en el pasado— podrían plantearse fichar a un perfil como el suyo, muy apreciado por el técnico napolitano; por último, los giallorossi de Gasperini podrían volver a interesarse por él tras el fracaso de las negociaciones en enero.

    ¿Será, por tanto, Italia de nuevo el futuro de Joshua Zirkzee? Con toda probabilidad, el Manchester United seguramente no formará parte de su destino.