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El Manchester United ya sabe quién debe ser su «prioridad» en el centro del campo, pese a los rumores sobre Elliot Anderson, Sandro Tonali y Fede Valverde
¿Quién sustituirá a Casemiro en el Manchester United?
El brasileño Casemiro, de 34 años, deja el fútbol inglés tras expirar su contrato. Su salida del Manchester United crea un vacío en el centro del campo que Michael Carrick y su equipo deben cubrir con urgencia.
Michael Carrick y su equipo deben reemplazarlo cuanto antes. Ya han identificado varios candidatos y analizan sus pros y contras.
Con la apertura de la ventana de fichajes se manejan cifras astronómicas: el internacional inglés Anderson, que disputará el Mundial, costaría nueve cifras. Pese a ello, el United busca incorporaciones inteligentes que ayuden a corto y largo plazo.
Adam Wharton y Carlos Baleba también están en la lista por su experiencia en la Premier y su margen de crecimiento. ¿Quién será el elegido, con opciones que van desde el Real Madrid hasta el Brighton?
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Anderson, Tonali o Valverde: ¿A quién debe fichar el Manchester United?
En una entrevista exclusiva de GOAL con World Cup Betting, el excentrocampista de los Red Devils, Djemba-Djemba, afirmó: «El Manchester United es un grande y quiere títulos. Debe volver a la cima y quedarse ahí. Mis fichajes serían Valverde y Baleba.
Quedaron terceros y van a la Champions, así que necesitan jugadores con experiencia, que mantengan la pelota y aporten espíritu.
Valverde es el hombre clave: un mediocampista de ida y vuelta que también puede actuar como extremo o lateral derecho. Si tuviera que elegir, lo pondría primero y a Baleba segundo».
¿Podría Casemiro haber jugado una temporada más?
El United vuelve a la Liga de Campeones tras 15 años sin llegar a la final. Antes la ganó dos veces sin perder: en 1999 y 2008. Para la final de 2026 entre Arsenal y París Saint-Germain, Bally Bet elaboró un ranking de los equipos que lograron ese doblete invicto.
Los campeones del triplete figuran últimos, con un 46,2 % de triunfos, mientras que el Bayern de Múnich 2020 lidera la clasificación tras ganar todos sus encuentros, incluido el 8-2 a Messi y el Barcelona.
Los Red Devils aspiran a repetir ese éxito, aunque esta vez sin Casemiro: una nueva generación de mediocampistas defensivos debe convertirse en pieza clave del equipo.
Al preguntarle si prefería que Casemiro, cinco veces campeón de la Liga de Campeones, se quedara un año más en el “Teatro de los Sueños”, Djemba-Djemba respondió: «Ha tenido una gran temporada. Esperaba que se quedara; es un centrocampista fantástico y tiene muchísima experiencia.
Me encantaría que se quedara un año más, pero la decisión no es mía. Creo que anunció su salida demasiado pronto; cuando llegó Michael Carrick todo cambió.
Todo mejoró con Michael Carrick, el equipo jugó bien y ahora van a la Champions. Creo que fue pronto para su anuncio de salida. Ojalá se hubiera quedado un año más, pero así es el fútbol».
- AFP
El mercado de fichajes de verano se abre el 15 de junio
La baja de Casemiro se notará en el United por su calidad y experiencia, pero hay opciones en el mercado para reemplazarlo.
Carrick, recién renovado como técnico de los Red Devils, debe fichar al sucesor ideal para que acompañe al capitán Bruno Fernandes desde el inicio de la temporada 2026-27, curso que ya promete una emocionante lucha por el título de la Premier League.