El brasileño Casemiro, de 34 años, deja el fútbol inglés tras expirar su contrato. Su salida del Manchester United crea un vacío en el centro del campo que Michael Carrick y su equipo deben cubrir con urgencia.

Michael Carrick y su equipo deben reemplazarlo cuanto antes. Ya han identificado varios candidatos y analizan sus pros y contras.

Con la apertura de la ventana de fichajes se manejan cifras astronómicas: el internacional inglés Anderson, que disputará el Mundial, costaría nueve cifras. Pese a ello, el United busca incorporaciones inteligentes que ayuden a corto y largo plazo.

Adam Wharton y Carlos Baleba también están en la lista por su experiencia en la Premier y su margen de crecimiento. ¿Quién será el elegido, con opciones que van desde el Real Madrid hasta el Brighton?