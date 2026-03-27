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El Manchester United y el Liverpool conocen la cifra de traspaso de Adam Wharton, por la que el Crystal Palace «se la quitaría de las manos», según predice el exdelantero de los Eagles sobre el futuro de la estrella inglesa
El Manchester United busca refuerzos para el centro del campo
Se baraja la posibilidad de que Old Trafford sea el próximo destino de Wharton, ya que se esperan muchos movimientos en Manchester durante los próximos meses. El United se prepara para desprenderse del experimentado internacional brasileño Casemiro, mientras siguen surgiendo dudas sobre cuánto tiempo seguirá en el club el capitán Bruno Fernandes.
Con importantes vacíos que cubrir en el motor de su mediocampo, se dice que los Red Devils tienen a muchos jugadores de probada eficacia en su radar de fichajes. Wharton, ganador de la FA Cup, podría ser una incorporación inteligente para el presente y el futuro, dado el potencial de crecimiento que tiene su juego.
Ha impresionado a muchos en Selhurst Park —incluido el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que pronto tendrá que confeccionar la convocatoria para el Mundial— y se le augura llegar a lo más alto del fútbol desde que irrumpió en Ewood Park siendo aún un adolescente.
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¿Seguirá Wharton en el Crystal Palace la próxima temporada?
El Palace —tras haberse desprendido de jugadores como Eberechi Eze y Marc Guehi en las dos últimas ventanas de fichajes— se mostraría reacio a vender. ¿Podrían verse obligados a hacerlo? Cuando se le preguntó si Wharton seguirá en el Eagles la próxima temporada, Morrison —en declaraciones a GOAL a través de Freebets.com, la página de ofertas de apuestas para el Mundial— respondió: «Sí, creo que seguirá en el Crystal Palace. Creo que quizá otro año más, pero las cosas podrían cambiar mucho si alguien se presenta y ofrece una cantidad enorme de dinero. Pero en este momento, creo que seguro que seguirá en el Palace la próxima temporada. No creo que quieran perder a demasiados jugadores porque, de todos modos, la próxima temporada va a ser muy importante para ellos. Pero sí, sigo pensando que seguirá en el Palace».
¿Cuánto habría que ofrecer para que el Palace se decidiera a vender?
Aunque se muestra confiado en cuanto a los planes inmediatos de Wharton, Morrison reconoce que todo jugador tiene un precio. Si equipos como el United o el Liverpool realmente quisieran cerrar el trato, estarían dispuestos a rascarse el bolsillo.
Al ser preguntado por las cifras que podrían tentar al Palace a sentarse a la mesa de negociaciones, Morrison dijo: «Sí, 60 o 70 millones de libras; si alguien quisiera pagar 80 millones, creo que se lo quedarían sin pensárselo dos veces. Pero sí, sin duda al menos entre 60 y 70 millones de libras.
«Si nos fijamos en lo joven que es y en el talento que tiene, y en los clubes que llamarán a su puerta, entonces el Palace tiene razón al pedir entre 60 y 70 millones de libras. Es un buen dinero por otro jugador que han formado. Es un jugador de primer nivel. Ojalá llegue a la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, porque entonces su precio subiría aún más.
«Pero sí, tiene todas las cualidades y llegará un momento en el que tendrá que irse a uno de los cuatro o cinco mejores equipos, o quizá irse a jugar a Europa, porque hay que seguir
mejorando como jugador.
«Pero por ahora lo está haciendo bien en el Palace y está aprendiendo mucho. Para esa siguiente etapa —estará listo— y podría ser en verano, pero creo que quizá otra temporada más y entonces podrá marcharse. Todavía es joven».
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La lucha por el título y los sueños de la Copa del Mundo: el futuro inmediato de Wharton
El Palace tiene a Wharton vinculado mediante un contrato a largo plazo hasta 2029, por lo que no tiene ninguna presión para venderlo. Lo consideran una pieza fundamental en sus planes de futuro, tanto a corto como a largo plazo, y se prevé otro verano de cambios, ya que el entrenador austriaco Oliver Glasner se prepara para dejar el club.
Los Eagles buscan más títulos esta temporada, tras haber alcanzado los cuartos de final de la Conference League, y el éxito en esa competición —además de asegurarse un puesto en los planes de Inglaterra para el Mundial— podría ayudar a convencer a Wharton de que ya se encuentra en el mejor lugar para su desarrollo continuo.