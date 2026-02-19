Getty
El Manchester United y el Chelsea quieren al «mejor jugador» del Nottingham Forest, mientras que la leyenda de los Reds, ganador de la Copa de Europa, reacciona ante los rumores sobre su traspaso
Precio: ¿Cuánto costaría Murillo?
Esas cifras no se están barajando en estos momentos, y se sugiere que una oferta de entre 50 millones de libras (67 millones de dólares) y 70 millones de libras (94 millones de dólares) podría ser suficiente para sacar al cotizado jugador del City Ground. Sin embargo, el Forest plantará cara en cualquier negociación.
Murillo tiene contrato hasta el verano de 2029, lo que significa que no hay presión para autorizar su venta. Sin embargo, podrían verse obligados a hacerlo si el jugador de 23 años, que se mudó a Inglaterra en 2023, expresa su deseo de marcharse.
Murillo es nombrado «mejor jugador» del Nottingham Forest.
Anderson, dos veces ganador de la Copa de Europa, ha visto mucho a Murillo en sus 100 partidos con el Forest y, en declaraciones a la casa de apuestas BetSelect, respondió a GOAL cuando se le preguntó si el internacional brasileño está listo para fichar por un equipo aspirante al título de la Premier League: «Hace unos seis o siete meses participé en un evento para el Forest con Ryan Yates, algo relacionado con Adidas para el club, y mientras estábamos allí, debimos de estar unas tres o cuatro horas, le hice una pregunta: ¿Quién es el mejor jugador? Él respondió inmediatamente: Murillo. Eso me dice que es un buen jugador.
«Le he visto jugar muchas veces y es un jugador realmente bueno. Se le echará mucho de menos si se marcha, pero aún queda mucho camino por recorrer. Tiene una gran zurda, esos pases en diagonal, pero Yates dijo que era el mejor jugador del club y me sorprendió, porque hay otros jugadores que también están a su altura».
Anderson jugó junto a un par de centrales emblemáticos en su época dorada en el Forest, bajo la dirección del legendario Brian Clough, y añadió que Murillo es mucho más que un defensa de la vieja escuela que «cabecea y patea»: «No, como lo eran [Larry] Lloyd y [Kenny] Burns. Ellos también sabían jugar, pero el mensaje principal de Cloughie era: «una vez que tengas el balón, pásaselo a alguien que sepa jugar». Todo ha cambiado desde entonces. Es genial con el balón y, sin excepción, los centrales tienen más que nadie en la actualidad».
Las leyendas del bosque explican por qué Murillo es un talento especial.
Otra leyenda del Forest, el ex capitán Stuart Pearce, ya explicó anteriormente a GOAL por qué Murillo destaca entre los demás: «Me gusta mucho. Es uno de esos jugadores que se entrega al máximo, juega todos los partidos y lee muy bien el juego.
No es el típico defensa central. Tiene un físico que le hace parecer Bob Esponja, pero creo que tiene un talento auténtico. Se siente cómodo con el balón y sabe encontrar el pase. A veces hace cosas poco habituales, pero si tenemos en cuenta su edad, es un auténtico talento».
Stan Collymore, que se convirtió en uno de los favoritos de la afición durante su etapa en el City Ground, también ha declarado a GOAL, cuando se le preguntó si Murillo podría convertirse en el primer defensa en generar una cifra de nueve dígitos en el mercado de fichajes: «Podría ser. Hay clubes que lo están siguiendo. Desde mi punto de vista personal, me encantaría que se quedara en el Forest durante los próximos tres, cuatro o cinco años. Ha firmado su nuevo contrato.
«Lo tiene todo. Es extraño, porque no parece un defensa central en absoluto: no es muy alto, se mueve con cierta torpeza, pero es un poco anticuado en cuanto a que le gusta defender, le gusta estar cerca de los jugadores y ser físico, y anticipa bien las jugadas.
«Es muy posible que se convierta en el primer defensa de 100 millones de libras, lo que para el Forest sería un negocio increíble si se produjera. Mi esperanza es que se quede otros dos o tres años».
El Forest debe evitar el descenso mientras Marinakis toma las decisiones.
Murillo podría quedarse, ya que el propietario del Forest, Evangelos Marinakis, es conocido por ser uno de los negociadores más duros. Sin embargo, tendrán que alejarse del peligro del descenso de la Premier League para mantener a sus valiosos activos en Trentside.
Tras nombrar a su cuarto entrenador permanente de la temporada, los Reds iniciarán una nueva era con el exentrenador del Wolverhampton Vitor Pereira al frente cuando se enfrenten al Fenerbahçe en la fase eliminatoria de la Europa League el jueves, antes de recibir al Liverpool el domingo.
