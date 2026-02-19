El Manchester United y el Chelsea quieren al «mejor jugador» del Nottingham Forest, mientras que la leyenda de los Reds, ganador de la Copa de Europa, reacciona ante los rumores sobre su traspaso

Anderson, dos veces ganador de la Copa de Europa, ha visto mucho a Murillo en sus 100 partidos con el Forest y, en declaraciones a la casa de apuestas BetSelect, respondió a GOAL cuando se le preguntó si el internacional brasileño está listo para fichar por un equipo aspirante al título de la Premier League: «Hace unos seis o siete meses participé en un evento para el Forest con Ryan Yates, algo relacionado con Adidas para el club, y mientras estábamos allí, debimos de estar unas tres o cuatro horas, le hice una pregunta: ¿Quién es el mejor jugador? Él respondió inmediatamente: Murillo. Eso me dice que es un buen jugador.

«Le he visto jugar muchas veces y es un jugador realmente bueno. Se le echará mucho de menos si se marcha, pero aún queda mucho camino por recorrer. Tiene una gran zurda, esos pases en diagonal, pero Yates dijo que era el mejor jugador del club y me sorprendió, porque hay otros jugadores que también están a su altura».

Anderson jugó junto a un par de centrales emblemáticos en su época dorada en el Forest, bajo la dirección del legendario Brian Clough, y añadió que Murillo es mucho más que un defensa de la vieja escuela que «cabecea y patea»: «No, como lo eran [Larry] Lloyd y [Kenny] Burns. Ellos también sabían jugar, pero el mensaje principal de Cloughie era: «una vez que tengas el balón, pásaselo a alguien que sepa jugar». Todo ha cambiado desde entonces. Es genial con el balón y, sin excepción, los centrales tienen más que nadie en la actualidad».