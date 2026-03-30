Getty Images Sport
Traducido por
El Manchester United y el Atlético de Madrid se disputan al defensa central del Borussia Dortmund
Los grandes clubes europeos se fijan en la estrella del BVB
Según Sky, el United y el Atlético se han interesado oficialmente por Anton y su situación actual en el Signal Iduna Park. El Aston Villa también está siguiendo de cerca al defensa. El equipo español lleva mucho tiempo interesado en él, ya que considera que su estilo defensivo robusto y su liderazgo emocional lo convierten en el complemento perfecto para la plantilla de Diego Simeone. En 2024, Xabi Alonso también intentó ficharlo para el Bayer Leverkusen, pero finalmente optó por un traspaso de 22,5 millones de euros desde el Stuttgart al valle del Ruhr.
- AFP
El ascenso y el impacto del capitán secreto
A pesar de actuar a menudo a la sombra de sus compañeros Nico Schlotterbeck y Emre Can, Anton se ha consolidado como una figura indispensable. El defensa central ha disputado 37 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado tres goles. Sus actuaciones constantes han suscitado grandes elogios, y el entrenador Niko Kovac destacó el mes pasado su carácter desinteresado. Kovac lo describió como un jugador que «trabaja en segundo plano y entre bastidores, y trata de atraer a muchos a su lado o de encauzarlos por el buen camino». El entrenador añadió: «Eso es para mí liderazgo: dejar su propio ego en un segundo plano y poner al equipo en primer plano. Simplemente, clase».
Schlotterbeck, listo para firmar un nuevo contrato millonario
Mientras los rumores se ciernen sobre el exjugador del Stuttgart, el Dortmund está ultimando una importante renovación contractual para Schlotterbeck. Se espera que el internacional alemán firme un nuevo contrato a largo plazo tras el parón internacional, lo que le mantendrá en el club hasta 2031. Esta renovación le reportará un salario bruto anual de unos 14 millones de euros. El defensa ha demostrado su compromiso, aunque, según se informa, su nuevo contrato incluirá una cláusula de rescisión que entrará en vigor en 2027.
- Getty Images Sport
La atención sigue centrada en el éxito a nivel nacional
Se espera que el nuevo director deportivo del Dortmund, Ole Book, inicie pronto las negociaciones contractuales con Anton para aumentar su salario de 5 a 6 millones de euros. Sin embargo, el jugador mantiene los pies en la tierra y está totalmente centrado en la recta final de la Bundesliga. El Dortmund ocupa actualmente el segundo puesto con 61 puntos, a nueve puntos del Bayern de Múnich tras 27 jornadas, y se avecinan partidos cruciales contra el Stuttgart y el Leverkusen.