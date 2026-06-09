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El Manchester United sigue «optimista» sobre su posibilidad de fichar a Elliot Anderson y ganarle al City en la puja por la estrella inglesa valorada en 100 millones de libras
El Manchester United intensifica su interés por Anderson
El Manchester United sigue en la pugna por fichar a Anderson y confía en convencer al centrocampista del Nottingham Forest para que elija Old Trafford antes que el Manchester City, según The Guardian. El jugador de 23 años se ha convertido en uno de los mediocampistas más codiciados de la Premier League tras una temporada destacada en el City Ground.
El Forest lo valora en unos 100 millones de libras y ya rechazó 80 millones del City. Los Red Devils lo consideran prioritario para reforzar el centro del campo de Michael Carrick y esperan cerrar pronto el trato.
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El Forest se mantiene firme mientras se intensifica la pugna por los fichajes
La postura del Forest es clara tras rechazar la primera oferta del City: exige los 100 millones de libras y no tiene prisa por vender a uno de sus activos más valiosos. El United, optimista por la falta de acuerdo, cree que aún puede convencer a Anderson de que su futuro está en Old Trafford.
El sucesor de Casemiro
El interés del United en Anderson surge tras la probable salida de Casemiro, quien podría fichar por el Inter de Miami de la MLS. Su partida deja un vacío en el centro del campo, por lo que el club busca un reemplazo con urgencia.
Aunque ya habrían acordado el fichaje del centrocampista del Atalanta Ederson, se cree que los Red Devils siguen pujando por Anderson. El club quiere construir un núcleo más joven y enérgico, y ven en Anderson al líder ideal para esa transición. Su perfil y su proyección lo convierten en un objetivo clave, ya que el United busca refuerzos a largo plazo para el centro del campo.
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La pugna por el traspaso de Anderson está a punto de recrudecerse
El United debe decidir cuánto esfuerzo poner en fichar a Anderson, ante la creciente competencia del City. El Forest no baja el precio y el City ya movió ficha, así que la lucha por el centrocampista promete ser uno de los grandes temas de fichajes del verano. Sea cual sea la rapidez del acuerdo, reforzar el centro del campo sigue siendo prioridad mientras el club se prepara para la nueva temporada.
Mientras tanto, Anderson se concentra en sus compromisos con Inglaterra en el Mundial, donde los Tres Leones se medirán a Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L.