AFP
Traducido por
¡El Manchester United «se vino abajo» ante el Bayern de Múnich! Maya Le Tissier anima a las «Diablesas» a recuperarse en su partido de la Liga de Campeonas femenina
El equipo femenino del Manchester United sufre una decepcionante derrota en casa
El Manchester United afronta un duro reto para alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones femenina tras perder el partido de ida por 3-2 ante el Bayern de Múnich. En un partido intenso disputado en Old Trafford, las locales empataron en dos ocasiones gracias a un penalti de Le Tissier y un gol de Hanna Lundkvist. Sin embargo, el equipo inglés tuvo dificultades para contener la flexibilidad táctica del Bayern y un gol en los últimos minutos de la internacional japonesa de 20 años Tanikawa sentenció el partido a favor de las alemanas.
- Getty Images Sport
Le Tissier afirma que el Manchester United «se desmoronó»
Le Tissier hizo un análisis sincero de los fallos defensivos que le costaron muy caro al United. Admitió que la defensa de su equipo fue demasiado fácil de superar para el Bayern y declaró a Disney+: «Hay cosas buenas y cosas malas [que sacar del partido]. Cuando no teníamos la posesión, nos desarmaban y no estábamos tan compactas como deberíamos haber estado.
«Se trata solo de los pequeños detalles, pero podemos sacar muchas cosas positivas. El primer gol que encajamos fue culpa mía, la jugadora se me escapó por detrás y podría haberlo hecho mejor en esa jugada. En el segundo, nos estiramos demasiado y, en el tercer gol, alguien también debería haberla cortado».
Skinner se mantiene optimista a pesar de los «pocos» goles
El entrenador Skinner se hizo eco de la frustración de su capitán respecto a los goles encajados, pero se mostró optimista sobre las posibilidades del United de pasar de ronda. Dijo: «Los dos goles de Harder esta noche no son aceptables desde nuestro punto de vista, pero lo solucionaremos como equipo. Lo alentador es que esta eliminatoria sigue viva. El Bayern no ha jugado así, ha sido muy directo por su parte; normalmente se basan en la posesión y esta noche han cambiado de estilo y han obtenido su recompensa por ello. Estoy frustrado por los goles que hemos encajado porque son bastante malos, pero es algo muy fácil de solucionar de cara al partido de vuelta, donde ya conocemos las amenazas que tienen ahora».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Antes de enfrentarse al Bayern en el partido de vuelta la semana que viene, el United se medirá primero al City en el derbi de Mánchester de la Superliga Femenina. El equipo de Andree Jeglertz lidera actualmente la clasificación de la WSL con 46 puntos en 18 partidos, ocho puntos por delante de las Red Devils, que ocupan el segundo puesto.