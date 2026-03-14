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El Manchester United se perfila como «favorito» para fichar al centrocampista de la selección estadounidense Tyler Adams, mientras que el Bournemouth ha fijado un precio de venta de 45 millones de libras
Los Red Devils se fijan en un centrocampista estadounidense
El United está intensificando su interés por Adams, ya que el jugador de 27 años ha llamado la atención del equipo de ojeadores de Old Trafford, según TEAMtalk. Los Red Devils están dando prioridad a la incorporación de un nuevo pivote defensivo que, con el tiempo, suceda a Casemiro, quien abandonará el club cuando expire su contrato este verano. Adams, quien lleva mucho tiempo destacando con la selección de Estados Unidos, es considerado un fichaje de gran valor que podría aportar la tenacidad y la capacidad para recuperar balones que tanto se echan en falta, cualidades que Casemiro ha aportado al centro del campo del United esta temporada.
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Una dura competencia para Adams
El United no es el único grande de la Premier League que sigue de cerca al exjugador del Leeds United. Según se informa, tanto el Liverpool como el Chelsea están atentos a lo que ocurre en el Vitality Stadium, conscientes de que Adams cuenta con la experiencia en la máxima categoría y la disciplina táctica necesarias para encajar directamente en un sistema de alta presión.
A pesar del interés de Londres y Merseyside, los Red Devils son actualmente los favoritos para hacerse con su fichaje. Los ojeadores han quedado impresionados con su estado físico reciente, destacando lo bien que se ha reintegrado en el equipo de Andoni Iraola tras sufrir una rotura del ligamento medial de la rodilla a finales del año pasado.
El Bournemouth ha fijado su precio
El Bournemouth se encuentra en una posición negociadora sólida, ya que Adams tiene contrato hasta 2028, pero el club de la costa sur está dispuesto a mostrarse pragmático. Se da por hecho que una oferta en torno a los 45 millones de libras sería suficiente para convencer a los Cherries de que lo vendan durante las próximas ventanas de fichajes.
Aunque el Bournemouth preferiría retener a su director de juego, la directiva reconoce que un fichaje por un club con posibilidades de disputar la Liga de Campeones supone un gran aliciente para el jugador. Para el United, el precio de venta supone una ganga en un mercado en el que los centrocampistas defensivos de élite son difíciles de encontrar.
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Calendario de fichajes para el Mundial
Se espera que cualquier avance oficial en el acuerdo cobre impulso tras el Mundial de 2026, donde Adams será una figura emblemática para Estados Unidos en su propio terreno. Este margen de tiempo permite a los posibles interesados evaluar su estado físico durante un periodo prolongado, mientras que el Bournemouth disfruta de sus servicios durante lo que queda de la actual temporada nacional.
Por ahora, Adams sigue centrado en sus obligaciones en la costa sur, tras haber sido titular recientemente en tres partidos consecutivos de la Premier League contra el West Ham, el Sunderland y el Brentford, respectivamente. Ahora esperará volver a la alineación titular cuando los Cherries viajen a Burnley.
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