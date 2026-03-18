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¿El Manchester United se lanzará a por Sandro Tonali con una oferta de 100 millones de libras? El interés de los «Diablos Rojos» por el centrocampista del Newcastle es «evidente»
Los Red Devils se fijan en el fichaje estrella de Tonali
Según iPaper, el interés de Old Trafford por hacerse con los servicios de Tonali es «evidente», aunque cualquier acuerdo probablemente requeriría una cifra récord en el fútbol británico para convencer al Newcastle de que se desprenda de su preciado activo. Con la salida de Casemiro prevista para el final de la temporada, los responsables del United están desesperados por inyectar energía y experiencia en la Premier League a un centro del campo que ha tenido dificultades para mantener la regularidad.
Aunque se ha vinculado a jugadores como Elliot Anderson y Adam Wharton con un posible fichaje por el M16, Tonali se ha situado en lo más alto de la lista de candidatos. El informe sugiere que el United cree que su capacidad de cubrir todo el campo complementaría a la perfección las habilidades técnicas de Kobbie Mainoo, lo que podría dar lugar a una pareja dinámica bajo el nuevo régimen deportivo.
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El Newcastle está decidido a retener a su estrella italiana
A pesar del creciente revuelo, el Newcastle está dispuesto a luchar para retener a su estrella. Según se informa, el club exigiría una cantidad superior a los 100 millones de libras (133 millones de dólares) por el jugador, al que consideran que ya se encuentra entre la élite de los centrocampistas de primer nivel. La frustración interna crece en Tyneside ante las constantes especulaciones, especialmente después de que el jugador haya cuajado recientemente algunas de sus mejores actuaciones.
Eddie Howe se enfrenta a más quebraderos de cabeza a la hora de gestionar la disponibilidad de la plantilla, tras señalar recientemente que Tonali no se encontraba bien tras el entrenamiento previo al crucial partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona en el Camp Nou, con la eliminatoria empatada a 1-1. El entrenador declaró: «No se encontraba bien tras el entrenamiento del viernes. Rápidamente quedó claro que no podría viajar. Así que, crucemos los dedos para que siga un patrón similar al de otras lesiones que hemos tenido y se recupere con bastante rapidez».
La sincera confesión del centrocampista aviva los rumores
Las especulaciones se han intensificado a raíz de los propios comentarios del jugador sobre su futuro. Aunque sigue contento en St. James' Park, se ha mostrado sincero sobre la naturaleza impredecible del mercado de fichajes. Cuando se le preguntó por sus planes a largo plazo, el centrocampista declaró el pasado noviembre: «No quiero decir que quiera quedarme aquí diez años y que dentro de dos, tres, cuatro [o] cinco años me vaya. Quiero pensar, solo por mi parte, año a año. Así es el fútbol. El verano pasado fue duro para nosotros, para Alex [Isak], pero así es el fútbol. Si tienes una oportunidad en tu vida, en otro equipo, tienes que pensarlo todo. No quiero decir ‘Sí, quiero quedarme aquí 10 años’, pero ahora estoy feliz aquí. No pienso en ningún otro equipo».
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Los obstáculos financieros para el fichaje del United
El precio de 100 millones de libras sigue siendo el mayor obstáculo para los Red Devils, que se enfrentan a restricciones financieras. Para financiar una operación de tal envergadura, es posible que el United tenga que dar luz verde a la salida de varios jugadores de renombre. El Newcastle, por su parte, ya está buscando posibles sustitutos, como Lamine Camara y Djaoui Cisse, para asegurarse de no quedarse corto. Sin embargo, su objetivo principal sigue siendo competir con clubes como el Manchester United en el mercado, en lugar de servir como cantera para sus rivales de la Premier League.
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