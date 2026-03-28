El Manchester United «se ha llevado a Ferran Torres en bandeja», mientras el Barcelona planea vender al delantero español

Antes de que se tome ninguna decisión, ya sea antes o después del Mundial, los Red Devils seguirán centrados en su rendimiento sobre el terreno de juego. El equipo de Michael Carrick ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Premier League, con 55 puntos en 31 partidos, solo un punto por delante del Aston Villa, cuarto clasificado. Su próximo partido será contra el Leeds United el 13 de abril.

Torres, por su parte, sigue con la selección española, que acaba de lograr una contundente victoria por 3-0 sobre Serbia antes de enfrentarse a Egipto en otro partido amistoso el 31 de marzo.