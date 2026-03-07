El Manchester United se enfrenta al rechazo de Adam Wharton y Elliot Anderson si los Red Devils no consiguen clasificarse para la Liga de Campeones

La estrella del Nottingham Forest, Elliot Anderson, se ha convertido en una figura clave en la lista de candidatos del United. El jugador de 23 años, que ha impresionado lo suficiente a Thomas Tuchel como para ser titular junto a Declan Rice en la selección inglesa de cara al Mundial, lleva en el punto de mira del United desde su destacada actuación en el empate 2-2 en City Ground a principios de esta temporada.

Sin embargo, aunque Anderson interesa al United, fuentes bien informadas afirman que el club no podría competir con el Manchester City, favorito para ficharlo, en cuanto al salario de Anderson, a menos que vuelva a la Liga de Campeones, según informa The Sun. Sin los beneficios económicos y el prestigio de la competición, los Red Devils corren el riesgo de verse superados por sus rivales locales en la pugna por el fichaje del exjugador del Newcastle.