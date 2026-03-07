Getty Images Sport
El Manchester United se enfrenta al rechazo de Adam Wharton y Elliot Anderson si los Red Devils no consiguen clasificarse para la Liga de Campeones
La crisis del mediocampo del United
El United ocupa actualmente el tercer puesto en la tabla de la Premier League, pero la reciente derrota ante el Newcastle ha servido para recordar lo frágil que sigue siendo su posición. Según se ha informado, el club ha señalado el centro del campo como su prioridad para el mercado de fichajes de verano, ya que, según un análisis reciente de su estrategia de fichajes, solo ha contratado a dos centrocampistas puros en los últimos ocho años.
La batalla por Elliot Anderson
La estrella del Nottingham Forest, Elliot Anderson, se ha convertido en una figura clave en la lista de candidatos del United. El jugador de 23 años, que ha impresionado lo suficiente a Thomas Tuchel como para ser titular junto a Declan Rice en la selección inglesa de cara al Mundial, lleva en el punto de mira del United desde su destacada actuación en el empate 2-2 en City Ground a principios de esta temporada.
Sin embargo, aunque Anderson interesa al United, fuentes bien informadas afirman que el club no podría competir con el Manchester City, favorito para ficharlo, en cuanto al salario de Anderson, a menos que vuelva a la Liga de Campeones, según informa The Sun. Sin los beneficios económicos y el prestigio de la competición, los Red Devils corren el riesgo de verse superados por sus rivales locales en la pugna por el fichaje del exjugador del Newcastle.
La exigencia de Wharton en la Liga de Campeones
La situación del maestro del Crystal Palace, Adam Wharton, es aún más definitiva. El jugador de 22 años se ha consolidado como uno de los creadores de juego más serenos de la división, destacando con frecuencia contra el United en las últimas temporadas. A pesar de la ajustada victoria por 2-1 del United la semana pasada en Old Trafford, la actuación de Wharton consolidó aún más su estatus como objetivo prioritario.
Se espera que el jugador de 22 años abandone el Crystal Palace en verano, pero solo está interesado en fichar por un club que juegue la Liga de Campeones. Esta postura no deja margen de error al United en los últimos meses de la temporada, ya que si no se clasifica para el torneo, sus posibilidades de llevar al cotizado joven al Teatro de los Sueños se esfumarían.
Un éxodo inminente en el mediocampo
La urgencia por estos fichajes se ve acentuada por las salidas previstas en Old Trafford. El veterano brasileño Casemiro quedará libre cuando expire su contrato en junio y el jugador de 34 años tuvo dificultades antes de ser sustituido en el minuto 61 en Newcastle. Con el futuro incierto de Kobbie Mainoo y las dificultades de Manuel Ugarte para adaptarse, las opciones se están agotando.
Aunque se admiran otros objetivos alternativos, como Carlos Baleba, del Brighton, o Alex Scott, del Bournemouth, la atención sigue centrada en Wharton y Anderson. Dado que el quinto puesto probablemente garantizará una plaza en la Liga de Campeones esta temporada debido al rendimiento de los clubes ingleses en Europa, el club sabe que la clasificación final de la liga determinará si podrá fichar a sus estrellas preferidas o si se verá obligado a volver a empezar desde cero.
