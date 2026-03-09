El Manchester United se arrepienta de haber dejado ir a un jugador «fenomenal», según revela el exdelantero de los Red Devils tras haberlo visto entrenar durante dos meses

Muchos se sorprendieron cuando el United se despidió del internacional español De Gea. Fue cuatro veces Jugador del Año en Manchester y era considerado por muchos como un modelo de consistencia en una época de bajo rendimiento por parte de muchos de los que vestían la famosa camiseta roja.

Fichado por Sir Alex Ferguson en 2011, lo que le permitió ganar la Premier League, De Gea disputó 545 partidos con el United a lo largo de 12 años, lo que le sitúa en el séptimo puesto de la lista histórica del club.

El United se despidió de De Gea como agente libre, al expirar su contrato, y fichó al internacional camerunés Andre Onana como su sustituto. Ese experimento no salió como estaba previsto, y Onana ahora está cedido en el Trabzonspor turco. Se espera que sea traspasado de forma permanente este verano.

Esto se debe a que Senne Lammens ha demostrado la fiabilidad que el United necesita bajo los palos. El belga de 23 años parece ser el sucesor a largo plazo de De Gea que los Red Devils estaban esperando.