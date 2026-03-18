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¿El Manchester United romperá su relación con Joshua Zirkzee? El delantero ha encargado a su agente que organice su salida de Old Trafford antes del mercado de fichajes de verano
El holandés, «desanimado y entristecido» por su papel secundario
Las expectativas eran altísimas cuando Zirkzee llegó a Old Trafford procedente del Bolonia, pero el sueño se ha convertido rápidamente en una pesadilla para este jugador de 24 años. Al delantero le ha resultado imposible conseguir minutos como titular en la Premier League en 2026, ya que solo ha disputado unos escasos 28 minutos en lo que va de año, y su reciente suplencia ante el Aston Villa ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Según se informa, la constante inestabilidad entre bastidores en el Manchester United ha pasado factura a la moral del jugador. Informes de TuttoSport sugieren que Zirkzee se siente «desanimado y entristecido» por su situación actual en la plantilla, al no haber visto el cambio que esperaba tras los cambios en la dirección del club. La falta de minutos de juego ya le ha hecho caer en desgracia con la selección de los Países Bajos, lo que alimenta aún más su deseo de asegurarse un nuevo comienzo.
- AFP
El agente está trabajando en el fichaje de verano
Dado que la relación entre el jugador y el club ha llegado a un punto crítico, el representante de Zirkzee, Kia Joorabchian, ya está barajando opciones para un traspaso este verano. Aunque el delantero se mostró reacio a marcharse en enero, rechazando ofertas de toda Europa, su postura ha cambiado considerablemente. Ahora su objetivo es volver a la Serie A, donde el delantero vivió la etapa más productiva de su carrera.
Se cree que la Juventus es la principal candidata a ficharlo, ya que considera al holandés una «oportunidad de bajo coste» si el United está dispuesto a negociar. Los bianconeri llevan mucho tiempo admirando al jugador y podrían intentar estructurar el acuerdo inicialmente como una cesión con opción de compra. Dado que, según se informa, la valoración del United se está situando entre los 25 y los 30 millones de euros, el gigante italiano cree que tiene una oportunidad real de hacer un buen negocio por un jugador que en su día revolucionó la liga.
La búsqueda del Roma se complica por el caos en la dirección
La Juventus no es el único equipo italiano que sigue de cerca la situación, ya que la Roma había mostrado anteriormente un gran interés en fichar al delantero. Sin embargo, la agitación interna en Old Trafford ha complicado cualquier posible acuerdo. El director deportivo de la Roma, Ricky Massara, se pronunció recientemente sobre el interés del club y confirmó que el despido de Ruben Amorim ha cambiado el panorama del fichaje.
El responsable de los Giallorossi se mostró muy sincero sobre la situación y declaró: «Es un delantero centro del Manchester United que gusta a muchos clubes, no solo a nosotros. Naturalmente, la situación es diferente tras este cambio en la dirección; no hay contactos en marcha, pero yo no me centraría en nombres concretos». A pesar del silencio actual, la Roma sigue necesitando urgentemente potencia ofensiva y podría volver a la mesa de negociaciones si Zirkzee sigue al margen del primer equipo del United bajo el mando del próximo entrenador permanente.
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Un futuro incierto con Michael Carrick y más allá
Por ahora, Zirkzee sigue formando parte de una plantilla que la directiva del United considera demasiado reducida como para permitir la salida de jugadores veteranos en plena temporada. En el club existía una tenue esperanza de que un nuevo cuerpo técnico pudiera ofrecerle a Zirkzee el nuevo comienzo que necesitaba para triunfar en Inglaterra. Sin embargo, el entorno del jugador parece haber decidido ya que su futuro está en otro lugar. Aunque el United podría seguir esperando una oferta superior a los 25 millones de euros que se rumorean, especialmente si el interés de otros clubes de la Premier League hace subir el precio, la tendencia apunta a un regreso al continente. A menos que Zirkzee consiga una transformación radical en su rendimiento goleador antes de que termine la temporada, una salida este verano parece ser la única conclusión lógica para todas las partes implicadas.
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