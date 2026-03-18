¿El Manchester United romperá su relación con Joshua Zirkzee? El delantero ha encargado a su agente que organice su salida de Old Trafford antes del mercado de fichajes de verano

Las expectativas eran altísimas cuando Zirkzee llegó a Old Trafford procedente del Bolonia, pero el sueño se ha convertido rápidamente en una pesadilla para este jugador de 24 años. Al delantero le ha resultado imposible conseguir minutos como titular en la Premier League en 2026, ya que solo ha disputado unos escasos 28 minutos en lo que va de año, y su reciente suplencia ante el Aston Villa ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Según se informa, la constante inestabilidad entre bastidores en el Manchester United ha pasado factura a la moral del jugador. Informes de TuttoSport sugieren que Zirkzee se siente «desanimado y entristecido» por su situación actual en la plantilla, al no haber visto el cambio que esperaba tras los cambios en la dirección del club. La falta de minutos de juego ya le ha hecho caer en desgracia con la selección de los Países Bajos, lo que alimenta aún más su deseo de asegurarse un nuevo comienzo.