El Manchester United recibe un consejo «absurdo» sobre el fichaje de Harry Kane tras admitir el Bayern de Múnich que lo vendería

No hay ninguna posibilidad de que el United pague esa cantidad por el veterano delantero —ni siquiera teniendo en cuenta el historial de Kane—, pero podrían verse tentados a estudiar un acuerdo si el temible delantero entra en el último año de su contrato actual.

Mick Brown, que en su día fue ojeador jefe de los Red Devils, cree que el United se plantearía la posibilidad si Kane estuviera disponible. Ha declarado a Football Insider: «El futuro de Harry Kane va a ser interesante. Mucho dependerá de lo que él quiera hacer, porque todo el mundo con quien hablas dice que está contento en el Bayern de Múnich, pero ahora se ha insinuado que podría verse tentado a marcharse.

«Cuando gente como [Hoeness] dice cosas así, por supuesto que te fijas. Si las negociaciones de su contrato quizá no van según lo previsto y creen que podría sentirse tentado a irse a Arabia Saudí, ¿qué impide a los clubes de la Premier League hacer una oferta?

«Sea quien sea, el Manchester United quizá o cualquier otro club, si Kane está considerando dejar el Bayern de Múnich, sería una tontería que no se interesaran por él. Quizá quiera volver a Inglaterra e intentar batir el récord de Shearer; de eso se hablaba mucho cuando dejó el Tottenham.

«Por lo que se dice, creo que está contento en el Bayern y eso probablemente no vaya a cambiar, pero si hay indicios de que podría marcharse, el interés estará ahí».