AFP
Traducido por
El Manchester United planea fichar a una estrella del West Ham para reforzar una posición clave
El United ve a Diouf como la solución para el lateral izquierdo
Según The Guardian, el Manchester United quiere fichar a Diouf, del West Ham, para competir con Luke Shaw. Los Red Devils siguen de cerca al lateral de 21 años, quien brilló en su primera temporada en la Premier League pese a la lucha del West Ham por evitar el descenso.
Llegó el pasado verano procedente del Slavia de Praga por 19 millones de libras (26 millones de dólares) y ya es clave para los londinenses. Aunque el West Ham lucha por evitar el descenso, el United sabe que el club podría vender a sus mejores jugadores para equilibrar sus cuentas, tras registrar pérdidas de 104,2 millones de libras en el último ejercicio.
- Getty Images Sport
El centro del campo sigue siendo la prioridad principal
A pesar del interés por Diouf, la prioridad del United en el próximo mercado será el centro del campo, según The Guardian. Buscan dos centrocampistas y la lista reducida incluye a Éderson (Atalanta), Sandro Tonali (Newcastle) y Elliot Anderson (Nottingham Forest).
La búsqueda de un lateral izquierdo como Diouf se acelerará si queda presupuesto, pues el United duda de la continuidad de Shaw por sus lesiones y valora los centros y la mejora defensiva del serbio para compartir la carga de trabajo de cara a la posible vuelta a la Champions.
Mainoo se compromete con el Old Trafford
Mientras se planifican los fichajes, el United ha asegurado el futuro de uno de sus activos más importantes. Kobbie Mainoo ha firmado un nuevo contrato que lo mantendrá en el club hasta junio de 2031, con un salario estimado de unas 120 000 libras a la semana. El jugador de 21 años ha recuperado su sitio bajo el entrenador interino Michael Carrick tras perderlo durante el breve mandato de Ruben Amorim.
Al respecto, el jugador afirmó: «El Manchester United siempre ha sido mi hogar; este club lo es todo para mi familia. Sentimos el impulso que crece dentro del club. Estoy decidido a dar un paso al frente y ayudar al Manchester United a luchar siempre por los grandes trofeos».
- Getty Images Sport
Wilcox elogia su potencial de «nivel mundial»
La directiva de Old Trafford celebra la firma de un contrato a largo plazo de Mainoo, a quien ve como pilar del futuro del club. El director deportivo, Jason Wilcox, destacó su enorme potencial: “Confiamos en que se convierta en uno de los mejores jugadores del mundo y lideren un Manchester United que luche por los títulos más importantes”.
Wilcox declaró: «Estamos encantados de que Kobbie haya prolongado su estancia aquí y tenemos plena confianza en que se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo, listo para desempeñar un papel fundamental en un Manchester United que lucha por los mayores honores». Con el futuro de Mainoo resuelto y el posible fichaje de Diouf en el horizonte, la nueva era del United sigue tomando forma.