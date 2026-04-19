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El Manchester United «no quiere negociar» por Marcus Rashford y se lo ha hecho saber al Barcelona desde Old Trafford con un rotundo «vuelva aquí»
Los Red Devils le cierran la puerta al Barça
El United ha dejado claro al Barcelona que no negociará la venta definitiva de Rashford por 30 millones de euros.
Según Fabrizio Romano, la postura del United es firme y el mensaje enviado a Cataluña es claro: el jugador está, en la práctica, de vuelta para que INEOS decida su futuro.
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Dificultades económicas para los blaugranas
Aunque el United aceptara negociar, las restricciones financieras del Barcelona dificultarían mucho fichar a Rashford.
El club catalán aún está sujeto a los estrictos límites salariales de La Liga y debería vender antes de pensar en pagar lo que el United pide por el delantero.
El United lo sabe y, con su postura de «no está en venta», espera que el Barça busque otras opciones.
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La Juventus se suma a la puja por Rashford
La incertidumbre sobre Rashford ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos; la Juventus es ahora uno de los candidatos más firmes. El gigante italiano quiere renovar su ataque tras una temporada decepcionante en liga y Europa.
Buscan fichajes de renombre para recuperar el trono de la Serie A. La versatilidad y experiencia de Rashford lo convierten en el perfil ideal para un ataque que ha faltado de consistencia esta temporada.
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¿Y ahora qué?
Por ahora, Rashford se centra en sus obligaciones con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja en lo más alto de La Liga. El equipo de Hansi Flick puede dar un gran paso hacia su segundo título consecutivo si gana al Celta de Vigo el miércoles.