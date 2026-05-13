La portería cambiará mucho la próxima temporada. Altay Bayindir jugó seis partidos de la Premier League, luego fue suplente y se espera que se vaya este verano. Tras su fichaje de 21 millones de euros procedente del Royal Antwerp, Senne Lammens se hizo con la titularidad, disputó 30 partidos de Liga y se consolidó como portero indiscutible. Aun así, el club busca un nuevo guardameta este verano. La prioridad es contar con un suplente de nivel para Lammens, ya que el equipo se prepara para competir en la Liga de Campeones.