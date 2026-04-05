El Manchester United le ha dicho a Scott McTominay que «no es Bruno Fernandes», pero que «le encantaría volver», mientras la antigua estrella de los Red Devils se pronuncia sobre su posible fichaje por el Nápoles

Aunque el internacional escocés marcó 12 goles en la Serie A para ayudar al Nápoles a conquistar su cuarto título, Pallister no dudó en diferenciarlo de Fernandes. Los gigantes ingleses han dependido en gran medida de su creador de juego portugués, y McTominay juega de forma diferente. Pallister explicó: «Estamos hablando de estilos de fútbol distintos, ¿no? Siempre ha tenido capacidad goleadora. Lo ha demostrado con Escocia y lo ha hecho con el Nápoles. Sería interesante, ¿no?, ver si alguien lo colocara en esa posición y le dijera: “Bien, vas a ser este centrocampista ofensivo como Bruno”. Escucha, él no es un Bruno Fernandes. No ve los pases que ve Bruno, pero te da peligro de gol. Pero no creo que, desde luego en el Manchester United, lo alinearan en esa posición».