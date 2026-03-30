El Manchester United ha sido informado de que Cole Palmer costaría la astronómica cifra de 200 millones de libras, mientras que el exjugador del Manchester City afirma que podría marcharse si el Chelsea no se clasifica para la Liga de Campeones

En declaraciones a OLBG, Sinclair elogió la capacidad única de Palmer para llevar la batuta en los partidos y señaló que su contrato a largo plazo —válido hasta junio de 2033— coloca al Chelsea en una posición negociadora dominante. Considera que la felicidad del jugador y la presencia del club en competiciones europeas serán los factores decisivos.

Sinclair declaró: «Cole Palmer es un jugador de calidad y todos conocemos sus cualidades. Se trata de encontrarlo, hacerle llegar el balón, que se plante cara a los rivales para atacar y crear juego. Para mí, es un jugador capaz de cambiar un partido en un instante. Cuando se incorpora al ataque y está en racha, es un jugador de primer nivel.

¿Sus vínculos con el Man Utd? No estoy seguro. Desde fuera, creo que parece bastante feliz y que está disfrutando del fútbol. Solo necesitamos que recupere ese nivel de forma tan alto. No creo que esté buscando otro equipo.

«Si el Chelsea no se clasifica para la Champions League, entonces será él quien decida. Pero el Chelsea es un club enorme y no creo que ningún jugador quiera marcharse.

«Es un jugador de primer nivel, probablemente uno de los mejores de la Premier League. Estoy seguro de que aparecerá una oferta de ese calibre, quizá de 200 millones de libras. Tiene contrato y ha firmado un acuerdo a largo plazo, así que solo el tiempo lo dirá».