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El Manchester United ha iniciado las negociaciones oficiales por Mateus Fernandes, pero impone condiciones estrictas para evitar una guerra de ofertas este verano por el jugador del West Ham
Una renovación necesaria del centro del campo
El área de fichajes del United prioriza reforzar el centro del campo este verano. La plantilla sufre un vacío inmediato tras la marcha del mediocampista defensivo brasileño Casemiro, quien jugó su último partido contra el Nottingham Forest en Old Trafford.
Kobbie Mainoo y Mason Mount actuaron como doble pivote improvisado ante el Brighton en la última jornada, mientras que se espera que Manuel Ugarte, cada vez más marginado, fuerce su salida. Todo esto pone al club bajo enorme presión para fichar refuerzos de élite.
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Comienzan las negociaciones formales en medio del caos del West Ham
Según Roundtable, el United ha iniciado conversaciones con los Hammers para definir las condiciones económicas del fichaje de Mateus Fernandes. El centrocampista quiere jugar en Old Trafford, pero las negociaciones sufren retrasos por problemas externos.
El club del London Stadium atraviesa graves problemas internos tras la salida de David Sullivan, copropietario durante años, un vacío administrativo que podría retrasar el traspaso.
Los Red Devils quieren evitar una larga saga de fichajes
El interés por Fernandes lo impulsa principalmente Carrick, quien tendrá gran influencia en los fichajes de este verano. Admira al jugador y cree que su perfil modernizará un centro del campo demasiado veterano.
Sin embargo, la directiva del United ha fijado límites claros: no pagarán los 80 millones de libras que pide el West Ham ni se involucrarán en una larga y pública batalla de traspasos.
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El United lidera la clasificación
Según el diario «i», el United lidera la carrera por fichar a Fernandes, quien ha elegido Old Trafford como su primera opción. El talento portugués ha brillado pese al descenso del West Ham, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos. Arsenal, París Saint-Germain y Atlético de Madrid también lo siguen, pero la llamada del Teatro de los Sueños parece decisiva.
La pasada temporada jugó 39 partidos con los Hammers, marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.