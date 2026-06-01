El Manchester United ha «acelerado las negociaciones» para fichar a un jugador por 38 millones de libras, pero compite con Arsenal, Chelsea, PSG e Inter por este mediocampista cotizado

El United es el favorito para fichar a Fernandes este verano. El club lo ve como una solución a largo plazo y planea alinearlo junto al capitán Bruno Fernandes en el centro del campo.

Según CaughtOffside, el comité de fichajes del United ha «acelerado las negociaciones» con los representantes del jugador. Al joven le atrae fichar por Old Trafford, especialmente por la posibilidad de disputar la Liga de Campeones la próxima temporada.