El United considera fichar a Fernandes este verano, aprovechando la delicada situación del West Ham en la Premier. El centrocampista portugués de 21 años ha sido uno de los pocos destacados en la difícil temporada del club londinense, y el United ha intensificado su seguimiento en las últimas semanas. Según The Telegraph, ya hubo conversaciones internas para presentar una oferta formal si el West Ham desciende.

Old Trafford decidió no ficharlo el verano pasado, cuando el Southampton descendió, así que el West Ham lo contrató por 38 millones de libras. Su «increíble» progreso —según el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez— ha hecho que el United reconsidere su postura. Tras debutar con la absoluta de Portugal, el ex del Sporting de Lisboa se ve ahora como uno de los talentos más prometedores y versátiles de la división.