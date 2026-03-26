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El Manchester United estaría dispuesto a vender a Marcus Rashford a un rival de la Premier League, siempre y cuando el Barcelona no pague la cláusula de rescisión acordada de 30 millones de euros
El United se mantiene firme en su valoración de 30 millones de euros
Según ESPN, los responsables del Old Trafford se muestran tranquilos respecto al futuro de Rashford, pero no tienen intención de rebajar sus exigencias económicas. Según los términos del acuerdo de cesión alcanzado el pasado mes de julio, el Barcelona tiene la opción de fichar al jugador de 28 años de forma definitiva por 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares). Sin embargo, ante los crecientes rumores de que el gigante catalán podría intentar renegociar, el United ha dejado claro que no aceptará nuevas conversaciones para rebajar la cifra.
Los Red Devils son conscientes de que el valor de Rashford ha aumentado tras una etapa productiva en La Liga, donde ha marcado 10 goles en 39 partidos. Están dispuestos a abandonar por completo el acuerdo con el Barça si el equipo español intenta aplazar los pagos o solicita otra cesión.
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Los temores financieros en Barcelona provocan un retraso
A pesar del impacto de Rashford en España, las conocidas dificultades económicas del Barcelona siguen ensombreciendo la operación. El director deportivo Deco se ha pronunciado recientemente sobre la situación. Ha declarado a los periodistas: «¿Que si Rashford se queda? La cuestión está ligada al juego limpio financiero, a las prioridades, al rendimiento y a la decisión del entrenador, y es algo que aún no hemos hecho porque no es el momento adecuado».
El presidente Joan Laporta también ha insinuado la posibilidad de un acuerdo estructurado en lugar de un traspaso definitivo sin más. «Podríamos prolongar la cesión. Depende de lo que quiera Deco. Hay fórmulas, como pagar parte de la opción de compra al Manchester United y resolver el resto más adelante», declaró Laporta.
Posible regreso a Old Trafford
Si el Barcelona no activa la cláusula, el United confía en poder encontrar otros interesados dispuestos a pagar un sobreprecio por el delantero. El informe indica que varios clubes de la Premier League ya se han interesado por la disponibilidad de Rashford, y ya no se descarta la posibilidad de que este fiche por un rival directo.
Este interés de los rivales nacionales da al United una ventaja significativa, ya que creen que podrían negociar una cifra más alta con otro club. Los informes sugieren que el United se está «frotando las manos» ante la perspectiva de una guerra de ofertas, sabiendo que el mercado inglés suele exigir cifras de traspaso mucho más altas que los 30 millones de euros del acuerdo que actualmente les impide maximizar sus beneficios con el canterano.
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¿Qué le depara el futuro a Rashford?
Aunque una salida definitiva sigue siendo el desenlace más probable, el cambio de entrenador en el United ha complicado las cosas. Rashford se vio obligado a entrenar en solitario antes de partir hacia España bajo las órdenes del anterior técnico, Rubén Amorim, pero la llegada de Michael Carrick ha cambiado la dinámica interna. Carrick, que trabajó estrechamente con Rashford durante su etapa como entrenador a las órdenes de José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer, está actualmente al frente del equipo mientras el club evalúa sus opciones a largo plazo.
Si el fichaje por el Barcelona se frustra y no surge ninguna oferta adecuada de la Premier League, Rashford podría encontrar el camino de vuelta al primer equipo de los Red Devils. Las informaciones apuntan a que es probable que se le permita reincorporarse a la plantilla del primer equipo, ahora que Amorim ya no está. Sin embargo, el club sigue buscando posibles sustitutos para la banda izquierda, lo que sugiere que siguen prefiriendo una ruptura definitiva este verano.