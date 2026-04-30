El Manchester United está dispuesto a ofrecer TRES jugadores al AC Milan para cerrar el fichaje de Rafael Leão

El United quiere a Leao para reforzar su banda izquierda y, según *La Gazzetta dello Sport*, ofrecería a Manuel Ugarte, Marcus Rashford o Joshua Zirkzee en un intercambio. Aunque sus ojeadores ya vieron al portugués ante la Juventus, ahora valoran incluir jugadores para facilitar el traspaso.

Los rossoneri suelen preferir ofertas en efectivo por sus estrellas, pero la posibilidad de incorporar a un jugador consolidado de la Premier podría modificar las conversaciones. Leao tiene contrato hasta 2028 con un salario neto de 5,5 millones más bonificaciones, cifra que el United podría igualar o superar para llevarlo a Old Trafford.