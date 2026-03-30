El Manchester United está dispuesto a «darlo todo» para fichar a Elliot Anderson, ya que el centrocampista del Bournemouth, una sorpresa, se ha sumado a la lista de candidatos para sustituir a Casemiro

El interés por Anderson surge en un momento en el que el United se prepara para una baja importante en el centro del campo, tras la confirmación de la salida del veterano centrocampista Casemiro, quien declaró: «Creo que el anuncio ya es oficial. El cariño que me han mostrado los aficionados es enorme. Pero estoy convencido de que la decisión está tomada y es definitiva».

Con la vacante en el centro del campo defensivo, el United busca un jugador con experiencia en la Premier League. Además de Anderson, el club ha elaborado una lista de candidatos que incluye a Adam Wharton, del Crystal Palace, y a Carlos Baleba, del Brighton. Sin embargo, la incorporación sorpresa a ese plan de contingencia es Alex Scott, del Bournemouth. El centrocampista de los Cherries se ha convertido en un candidato sorpresa para la directiva de los Red Devils tras completar discretamente una temporada muy impresionante en la costa sur.