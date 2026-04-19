Desde que reemplazó a Ruben Amorim, Carrick ha transformado el ambiente en el United y crecen las peticiones para que se le nombre entrenador definitivo. Tras vencer 1-0 al Chelsea en Stamford Bridge, con gol de Matheus Cunha, los Red Devils han abierto una brecha en la lucha por la Liga de Campeones. Es su octava victoria en 12 partidos, racha que le ha dado 26 puntos, más que cualquier otro técnico de la Premier en el mismo periodo.

El excentrocampista del United Hargreaves lo tiene claro: “Las pruebas son irrefutables. El club debe empezar y terminar su búsqueda de entrenador con el hombre que ahora está en el banquillo”. «Ha demostrado que puede hacer el trabajo», afirmó. «Desde que tomó las riendas, son el mejor equipo de la Premier. Vencieron al City y al Arsenal, los dos mejores de la división. Ha mostrado que sabe armar un plan de contraataque, y hoy repitieron la fórmula».