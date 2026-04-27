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El Manchester United envía ojeadores para ver al delantero del AC Milan, pues sabe que una oferta de 52 millones de libras podría bastar para cerrar el traspaso
Los Red Devils intensifican su labor de ojeadores
Según Calcio Mercato, ojeadores del Manchester United asistieron el domingo en San Siro para evaluar a Leao en el 0-0 entre el Milan y la Juventus. El delantero, de 26 años, jugó 81 minutos y fue abucheado al ser sustituido en un duelo que dejó al Milan tercero en la Serie A.
Pese a haber invertido fuerte en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko el pasado verano, se espera que el United vuelva a moverse. Su objetivo es añadir más calidad a la plantilla de Michael Carrick para asegurar un puesto en la próxima Liga de Campeones.
- AFP
Se desvela el precio de ganga
Leao, considerado uno de los mayores talentos del fútbol italiano, podría dejar el Milan por unos 52 millones de libras, cantidad que el club aceptaría para equilibrar sus cuentas antes de cerrar el ejercicio fiscal.
Le quedan dos años de contrato, pero el club podría venderlo si llega esa oferta. Dada su edad y su capacidad para jugar como extremo izquierdo o delantero centro, muchos en Europa ven ese precio como muy atractivo.
Romano confirma el interés de la Premier League
El experto en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado que varios clubes ingleses se han interesado por Rafael Leao. En su canal de YouTube explicó que, aunque todo está en fase inicial, los líderes de la Premier preparan un gran fichaje.
«Varios clubes de la Premier League han llamado para conocer la situación de Leao; dos están especialmente interesados», explicó. «Aún no hay propuestas ni negociaciones oficiales, pero los clubes han empezado a hacer llamadas para recabar información».
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El factor de la competición y la Liga de Campeones
El United podría competir con Barcelona y clubes saudíes por fichar a Leão, ex del Lille. También se suma el Liverpool, que planea la era post-Salah. Así, su traspaso promete ser una de las grandes sagas del verano.
Conseguir al talento dependerá de que el United se mantenga entre los cinco primeros. Una victoria ante el Brentford le daría una ventaja de 11 puntos sobre el Brighton, sexto. Con el Mundial de 2026 acercándose, el United quiere actuar rápido para evitar que el precio del jugador suba tras el torneo en Norteamérica.