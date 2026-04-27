El Manchester United envía ojeadores para ver al delantero del AC Milan, pues sabe que una oferta de 52 millones de libras podría bastar para cerrar el traspaso

Según Calcio Mercato, ojeadores del Manchester United asistieron el domingo en San Siro para evaluar a Leao en el 0-0 entre el Milan y la Juventus. El delantero, de 26 años, jugó 81 minutos y fue abucheado al ser sustituido en un duelo que dejó al Milan tercero en la Serie A.

Pese a haber invertido fuerte en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko el pasado verano, se espera que el United vuelva a moverse. Su objetivo es añadir más calidad a la plantilla de Michael Carrick para asegurar un puesto en la próxima Liga de Campeones.