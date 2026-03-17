El Manchester United, en el punto de mira por la «asombrosa» venta de Scott McTominay, mientras que una exestrella de la selección escocesa admite que se quedó «atónito» ante el mal uso del centrocampista

Se ha hablado de un posible regreso al fútbol británico y, cuando se le preguntó si eso le interesaría a McTominay a sus 29 años, Gray —en declaraciones a BetSelect.co.uk— dijo a GOAL: «Quiero decir, ¿por qué querría marcharse después del año que ha tenido? Ha sido magnífico. Nunca dudé de él. No entendía, A, por qué nunca jugó más a menudo con el Man United, y, B, por qué lo vendieron. Me quedé estupefacto con esas dos cosas.

«Nunca les falló. Cada vez que jugaba, marcaba, contribuía o creaba ocasiones. Estuvo fantástico, es un futbolista fantástico, como estamos viendo ahora, y ahora se le está reconociendo. Estoy muy contento por el chico, y también por Escocia. Ha tenido una temporada brillante.

«¿Me sorprende? Probablemente el nivel que ha alcanzado, Jugador del Año en Italia, eso es un gran reconocimiento en tu primera temporada. Así que puedes estar muy, muy orgulloso de eso. No querrán que se vaya, ni por asomo. Quieren que se quede.

«Si yo fuera él, a menos que se presente un club enorme, y me refiero a un club enorme, ¿por qué te irías? Tiene 29 años. Si te va bien en Italia y la familia está contenta, mucho de eso depende también de eso, por supuesto, porque nunca se sabe. Pero si todos los factores son buenos, y estás contento, y no puedes ponerle ninguna pega a nada, al lugar donde vives, al estilo de vida, al fútbol, si todo eso cumple con creces, entonces creo que se quedará.

«Pero, ya sabes, depende de él. Podría decir: “Sí, ¿sabes qué? Me gustaría volver, jugar un par de años más, mis últimos años en un gran club, de vuelta en la Premier League”. No lo sé. Pero no veo por qué querría irse. De verdad que no lo veo».