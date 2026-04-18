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El Manchester United considera fichar a una estrella del Leeds United tras la impresión que causó en Michael Carrick en Old Trafford
El United se fija en Tanaka tras su actuación en Old Trafford
El Manchester United considera fichar al centrocampista del Leeds, Tanaka, tras su actuación en Old Trafford. Según TEAMtalk, el internacional japonés es una opción sorpresa mientras el club busca refuerzos para el centro del campo de cara al mercado de verano.
El japonés brilló en la victoria 2-1 del Leeds en Old Trafford, primer triunfo del club de Yorkshire allí desde 1981. Desde el centro del campo, Tanaka ayudó a su equipo a dominar el ritmo del partido ante el United. Su actuación llamó la atención del entrenador interino del United, Michael Carrick, quien quedó especialmente impresionado por su influencia en el centro del campo.
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Carrick, impresionado por el rendimiento del centro del campo
Según informes, Carrick quedó impresionado por cómo Tanaka dirigió el centro del campo del United en Old Trafford. Se destaca que el internacional japonés, junto al capitán Ethan Ampadu, dominó el centro del campo durante gran parte del encuentro. Esa actuación ha generado debates internos en el United sobre la posibilidad de ficharlo, mientras el club busca reforzar el mediocampo. No obstante, el United no es el único interesado: se cree que Newcastle United y Everton también siguen de cerca la situación de Tanaka de cara a la próxima ventana de fichajes.
El refuerzo del centro del campo sigue siendo una prioridad
El centro del campo del United ha recibido críticas toda la temporada por sus altibajos y lesiones, lo que ha forzado constantes cambios. Se espera que el club explore nuevas opciones de fichaje para este verano.
Tanaka fichó por el Leeds en 2024 tras jugar en Alemania y Japón, y se convirtió en clave en el ascenso a la Premier. Tiene 27 años y su contrato en Elland Road vence en 2028, lo que otorga al Leeds una sólida posición negociadora. No obstante, informes previos indicaban que los Whites consideraban ofertas de unos 15 millones de libras, aunque ahora valoran renovarle ante su creciente cotización.
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El mercado de fichajes de verano probablemente decidirá el futuro de Tanaka.
El United definirá sus prioridades de fichajes cuando se aclare el banquillo y se confirmen los planes para la próxima temporada. Carrick, actual interino, sigue entre los candidatos para dirigir el club a largo plazo.
Mientras tanto, el Leeds se centra en asegurar su permanencia en la Premier League. El futuro de Tanaka podría definirse más cerca del mercado de fichajes de verano, cuando los clubes inicien las negociaciones formales.