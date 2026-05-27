Getty Images Sport
Traducido por
El Manchester United cierra el patrocinio «más lucrativo» de la historia del fútbol con un contrato de varios años
Una colaboración comercial sin precedentes
El Manchester United ha cerrado un acuerdo de patrocinio con Betway para su equipación de entrenamiento por 20 millones de libras anuales, según The Daily Mail. Este histórico contrato llega tras una temporada sin patrocinador en dicha equipación y se considera el más lucrativo de su tipo en el deporte.
El momento es clave: la Premier League prohibirá a las casas de apuestas en la parte delantera de las camisetas de juego a partir de la próxima temporada. Con Betway en la equipación de entrenamiento, el United sortea la norma y mantiene ingresos. Se espera un anuncio oficial pronto, aunque el club aún no confirma los detalles del acuerdo plurianual.
- AFP
Un impulso económico para Michael Carrick
La inyección de capital llega en un momento clave para el entrenador Michael Carrick, cuyo contrato temporal se ha hecho permanente. Gracias al acuerdo con Betway y a la clasificación para la Liga de Campeones, el United dispondrá de unos 150 millones de libras para el próximo mercado de fichajes. Además, el regreso a la máxima competición europea podría aportar otros 80 millones en ingresos.
Además, el club ha reportado un beneficio operativo de 37,7 millones de libras en los nueve meses hasta marzo, frente a las pérdidas de 3,2 millones del mismo periodo del año anterior, lo que confirma que la reestructuración y los recortes están dando resultados.
El United respalda los recortes drásticos de Ratcliffe
Desde la llegada de Sir Jim Ratcliffe, el club ha impulsado una reestructuración interna para optimizar sus operaciones. Esto incluyó el despido de unos 400 empleados y una revisión exhaustiva de los gastos. El objetivo principal era reducir costes y liberar fondos para invertir en la plantilla y en las operaciones futbolísticas.
El United confirma el éxito de estas medidas y señala que sigue disfrutando de los beneficios de los programas de reducción de costes operativos y de personal implementados el año anterior. Omar Berrada, director ejecutivo del United, se mostró optimista sobre la dirección actual y afirmó: «Nos sentimos muy positivos sobre el progreso del club esta temporada y el impacto positivo continuado de nuestras iniciativas de transformación empresarial».
- Getty Images Sport
Perspectivas positivas para los Red Devils
Más allá del primer equipo masculino, el United avanza en áreas como el equipo femenino y la cantera. Aún así, mantiene una deuda de 650 millones de dólares, heredada de la compra apalancada de los Glazer. Para 2026 se estiman ingresos de 655 a 665 millones de libras y un EBITDA superior a 200 millones.
El director ejecutivo, Berrada, destacó: «Quedar terceros en la Premier League y clasificar para la Liga de Campeones muestran la mejora del equipo masculino. Michael Carrick ha hecho un trabajo excelente en los 17 partidos que ha dirigido y seguimos con él como entrenador jefe. Nuestro equipo femenino llegó a cuartos de la Liga de Campeones y a la final de la Copa de la Liga, y repetirá en la Serie Mundial de Rugby 7. La cantera alcanzó las finales de la FA Youth Cup y de los play-offs de la PL2, lo que refleja nuestro compromiso con la formación de jóvenes».