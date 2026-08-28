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El Manchester United apunta a un sorprendente delantero de la Bundesliga para reemplazar a una estrella que quiere irse, mientras el Tottenham se suma a la carrera
El Manchester United busca un sustituto de Zirkzee
El United se prepara para la vida después de Joshua Zirkzee, mientras el delantero neerlandés se acerca cada vez más a una salida de Old Trafford. Las informaciones indican que Zirkzee está presionando para salir del United tras una etapa complicada en Inglaterra, donde solo logró nueve goles en 75 apariciones. El ex del Bolonia está ahora fuertemente vinculado con un regreso a la Serie A, con la Fiorentina avanzando en las conversaciones, lo que deja a Michael Carrick necesitado de refuerzos.
Con una estatura de 1,96 m, Matanovic ha emergido como el candidato ideal para cubrir ese vacío, según La Gazzetta dello Sport. El jugador de 23 años firmó una productiva primera campaña con el Freiburg tras llegar en una operación de 6,9 millones de libras procedente del Eintracht Frankfurt. Cerró la temporada con 15 goles en todas las competiciones y se quedó a las puertas de levantar un título después de que el equipo de Julian Schuster fuera derrotado por el Aston Villa en la final de la Europa League.
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Tottenham y la Fiorentina se unen a la puja
La carrera por Matanovic está muy lejos de ser cosa de uno solo, ya que al Tottenham también se le atribuye un fuerte interés por el croata. Según se informa, el técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, está interesado en añadir más altura a su delantera pese a contar ya con jugadores como Dominic Solanke y Richarlison.
Añadiendo otra capa de complejidad al carrusel de traspasos está el efecto dominó que implica a la Fiorentina. Más allá de su persecución de Zirkzee, el equipo de Fabio Grosso también tiene en el punto de mira a Matanovic como posible alternativa. La Viola está rastreando activamente el mercado para reemplazar a Moise Kean, que está a punto de unirse al proyecto del Como de Cesc Fabregas. Si las negociaciones por Zirkzee se estancan, el giro de la Fiorentina hacia el delantero del Freiburg podría desencadenar una feroz guerra de pujas a tres bandas.
La renovación ofensiva de Carrick
El interés del United en un nuevo número nueve llega en medio de una reestructuración más amplia de su plantilla. Tras la venta de Rasmus Hojlund al Nápoles, el equipo se ha quedado corto de efectivos en las zonas centrales. Aunque el United ha integrado con éxito a Youri Tielemans y Carlos Baleba en su centro del campo, la falta de pegada quedó patente en su reciente e inesperada derrota por 2-0 ante el Hull City.
Las negociaciones para la salida de Zirkzee avanzan actualmente, con la Fiorentina confiada en cerrar una cesión por una temporada. Si el United logra dar salida al internacional neerlandés, liberaría los fondos necesarios y un hueco en la plantilla para lanzar una oferta formal por Matanovic antes de la fecha límite del martes.
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El creciente valor de Matanovic
El perfil de Matanovic ha crecido de forma notable por sus actuaciones tanto con su club como con su selección. Aunque no logró marcar en tres apariciones durante el Mundial de este verano, ha comenzado la nueva temporada en un estado de forma espectacular. El delantero firmó recientemente un doblete en la victoria del Friburgo sobre el Dusseldorf en la DFB-Pokal, lo que refuerza aún más que está preparado para dar el salto a un escenario mayor.
Para el United, la llegada de Matanovic supondría un giro hacia una mayor presencia física en ataque. Con el Tottenham también al acecho y con el jugador despertando comparaciones con la leyenda croata Mario Mandzukic, la batalla por su fichaje apunta a ser una de las grandes historias del cierre del mercado.
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