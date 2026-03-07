Getty Images Sport
Traducido por
El Manchester United apunta a los fichajes y a su ambición por volver a consolidarse para justificar la polémica subida del precio de los abonos de temporada
Precio para garantizar que siga siendo competitivo
Aunque los abonos de temporada del Theatre of Dreams se mantuvieron congelados durante 11 años consecutivos, este último anuncio supone el cuarto año consecutivo de subidas de precios. Los responsables del club han defendido la decisión alegando la gran inversión necesaria para atraer a los mejores talentos al club y modernizar sus infraestructuras. Dado que la normativa financiera de la Premier League sigue siendo un obstáculo constante, los Red Devils insisten en que la subida de precios es un mal necesario para garantizar que sigan siendo competitivos frente a sus rivales en lo más alto de la tabla.
- Getty Images Sport
La ambición tiene un precio.
En una explicación detallada de la nueva estructura de precios, el United declaró en un comunicado: «Tenemos el claro objetivo de devolver al Manchester United a lo más alto del fútbol nacional y europeo. Queremos seguir invirtiendo en el equipo y mejorando nuestras instalaciones para que los aficionados disfruten de la mejor experiencia posible. También debemos asegurarnos de que el club siga siendo financieramente sostenible, teniendo en cuenta la inflación y el aumento de los costes».
La jerarquía del club instó a los aficionados a ver el aumento desde la perspectiva del crecimiento a largo plazo y el éxito en el campo. El club añadió: «En este contexto, hemos tomado la decisión de aumentar los precios en torno a un 5 % en todas las zonas del Old Trafford. Esto equivale a poco más de 2 libras por partido de media para los abonados adultos y a 1 libra por partido para los menores de 16 años».
Los partidarios protestan por las subidas
La decisión no ha sido bien recibida por la Asociación de Aficionados del Manchester United (MUST), que había pedido una congelación total de los precios en línea con una campaña más amplia de la Asociación de Aficionados al Fútbol. La MUST expresó su frustración en un comunicado, diciendo: «Es decepcionante que el club haya ignorado nuestra petición, como parte de la campaña de la FSA en toda la liga, de congelar el precio de las entradas. Los aficionados están pagando cada vez más por ver a su equipo y, como decía la campaña de la FSA: ya es suficiente. También hemos sabido que 600 aficionados más fieles van a ser trasladados para ofrecer una hospitalidad aún mayor».
Aunque se han hecho algunas concesiones en cuanto a las normas de reenvío de entradas, la fundación sigue preocupada por la tendencia hacia los asientos premium. MUST continuó: «Es comprensible que esas personas estén furiosas y el club debe tratarlas mejor que a las que pasaron por lo mismo el año pasado. Dicho esto, nos complace que el club haya escuchado algunas de nuestras preocupaciones y que no haya más restricciones para los abonados que reenvían sus entradas ni aumento de las normas de uso mínimo. Los clubes de fútbol toman mejores decisiones cuando escuchan a los aficionados, y deberían hacerlo más a menudo».
- Getty Images Sport
El Newcastle sigue su ejemplo.
La tendencia al alza de los costes no se limita a Manchester, ya que el Newcastle United también ha anunciado un aumento similar del 5 %. El director ejecutivo de los Magpies, David Hopkinson, defendió la medida afirmando: «Entendemos perfectamente que esta noticia no será bien recibida y no es una decisión que tomemos a la ligera. Pero la realidad es que, sin aplicar aumentos responsables, no podemos seguir progresando ni compitiendo al nivel que todos esperamos y aspiramos. En el panorama financiero actual, debemos equilibrar la asequibilidad para nuestros aficionados con la necesidad de generar los ingresos necesarios para seguir siendo competitivos».
A pesar de la indignación de los grupos de aficionados locales, el director del St. James' Park sostiene que el club sigue ofreciendo un buen valor en comparación con sus homólogos. Hopkinson señaló: «Tras este ajuste, los precios de nuestras entradas generales seguirán siendo competitivos en comparación con los de otros clubes de la Premier League y también ofreceremos el segundo precio más bajo de la liga para un abono de temporada estándar para adultos».
Anuncios