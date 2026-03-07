La decisión no ha sido bien recibida por la Asociación de Aficionados del Manchester United (MUST), que había pedido una congelación total de los precios en línea con una campaña más amplia de la Asociación de Aficionados al Fútbol. La MUST expresó su frustración en un comunicado, diciendo: «Es decepcionante que el club haya ignorado nuestra petición, como parte de la campaña de la FSA en toda la liga, de congelar el precio de las entradas. Los aficionados están pagando cada vez más por ver a su equipo y, como decía la campaña de la FSA: ya es suficiente. También hemos sabido que 600 aficionados más fieles van a ser trasladados para ofrecer una hospitalidad aún mayor».

Aunque se han hecho algunas concesiones en cuanto a las normas de reenvío de entradas, la fundación sigue preocupada por la tendencia hacia los asientos premium. MUST continuó: «Es comprensible que esas personas estén furiosas y el club debe tratarlas mejor que a las que pasaron por lo mismo el año pasado. Dicho esto, nos complace que el club haya escuchado algunas de nuestras preocupaciones y que no haya más restricciones para los abonados que reenvían sus entradas ni aumento de las normas de uso mínimo. Los clubes de fútbol toman mejores decisiones cuando escuchan a los aficionados, y deberían hacerlo más a menudo».