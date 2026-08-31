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El Manchester United abre conversaciones para renovar a Bruno Fernandes mientras el club da el paso definitivo para asegurar el futuro de su capitán
El United mueve ficha para acabar con las especulaciones sobre una salida
Según el Daily Mail, las fuentes han confirmado que el club ha iniciado conversaciones con los representantes del jugador de 31 años para garantizar su compromiso a largo plazo con el proyecto de Old Trafford. Aunque todavía queda bastante tiempo en su contrato actual, el Manchester United está deseoso de recompensar a un futbolista que sigue siendo el corazón del primer equipo de Michael Carrick.
La estrella portuguesa tiene actualmente 10 meses restantes en su contrato vigente de 220.000 libras a la semana, aunque el United dispone de manera crucial de una opción del club para ampliar ese acuerdo por un año más. A pesar de esta red de seguridad, el club está decidido a alcanzar un acuerdo formal antes de que termine el año natural para acallar cualquier rumor de traspaso que siga en pie. Fernandes volvió a demostrar su valor el pasado fin de semana, subrayando su importancia al marcar un sensacional hat-trick y dar una asistencia en la victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town, una actuación que llegó apenas unos días después de ser nombrado Jugador del Año de la PFA.
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Los grandes de Europa y Turquía acechan
La urgencia por atar a Fernandes a un nuevo contrato de larga duración se debe al importante interés externo en sus servicios. El gigante turco Galatasaray ha emergido este verano como un pretendiente serio, con informaciones que apuntan a que está dispuesto a ofrecer al centrocampista un contrato de cuatro años que duplicaría de hecho su salario actual. Se dice que el paquete desde Estambul incluye una tentadora prima de fichaje de 3,5 millones de libras, lo que representa una alternativa lucrativa para el veterano mediapunta al entrar en la última década de su carrera profesional en la élite.
Más allá del interés desde Turquía, varios de los pesos pesados tradicionales de Europa siguen muy de cerca la situación en Mánchester. Juventus y AC Milan han estado siguiendo a Fernandes, aunque una cláusula de rescisión específica de 56,7 millones de libras en su contrato expiró oficialmente en julio. Esto llega después de un periodo de intensa especulación el verano pasado, cuando el centrocampista estuvo notablemente cerca de marcharse a la Saudi Pro League. Su agente, Miguel Pinho, mantuvo conversaciones al más alto nivel en Riad con Al-Hilal, que estaba dispuesto a ofrecer al jugador la asombrosa cifra de 200 millones de libras en tres años.
Frustraciones pasadas y lealtad
La relación entre Fernandes y la jerarquía del United ha pasado por momentos delicados en el pasado, especialmente en lo referente a la disposición del club a escuchar ofertas de traspaso descomunales. Aunque el capitán acabó rechazando el movimiento al Al-Hilal, más tarde admitió que se sintió menospreciado porque el Manchester United estaba dispuesto a aceptar la tarifa de traspaso de 100 millones de libras ofrecida por el club saudí.
A pesar de esas tensiones pasadas, el ex del Sporting CP ha seguido siendo increíblemente productivo, con 110 goles y 109 asistencias en 329 partidos desde su llegada en enero de 2020. La temporada pasada, estableció un nuevo récord en la Premier League al firmar 21 asistencias, reforzando aún más su estatus como una de las fuerzas creativas más importantes de la historia de la competición.
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La visión del capitán de cara al futuro
Mientras el United navega una nueva era bajo el liderazgo de Michael Carrick, Fernandes sigue siendo una pieza central en la identidad táctica de la plantilla. Ha mostrado disposición a adaptar su juego a las necesidades del colectivo, y ha subrayado que su presencia en el once inicial depende de su capacidad para cumplir con las exigencias físicas y técnicas del entrenador.
Al reflexionar sobre su papel dentro del equipo, Fernandes dejó claro que entiende la naturaleza del fútbol de élite y el alto nivel de exigencia que se requiere en Old Trafford. «Juego con la intensidad con la que el entrenador necesita que juegue y, si no soy capaz o no puedo hacerlo, tengo que hacerme a un lado. Creo que cada jugador necesita entender sus tiempos, sus momentos», explicó el centrocampista.
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