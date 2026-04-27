El jugador siempre ha reconocido su ambición de llegar a lo más alto del fútbol. En una entrevista a Téléfoot a principios de año, Kroupi explicó su mentalidad de élite y sus objetivos a largo plazo, y afirmó que sus grandes ambiciones ya no son fantasías.

«Antes soñaba con ganar el Balón de Oro y jugar en los clubes más grandes del mundo; ahora son objetivos que sé que puedo lograr. Estoy trabajando para llegar adonde quiero estar», afirmó Kroupi.