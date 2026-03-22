Dias se perderá la final de la Carabao Cup del City contra el Arsenal tras sufrir una lesión en el tendón de la corva. El defensa central se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso durante la reciente eliminación del club de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid y, a pesar de las esperanzas de una rápida recuperación, no ha logrado demostrar que esté en condiciones de jugar a tiempo para el partido decisivo del domingo. La lesión es una pesadilla recurrente para el jugador de 28 años, que ha sufrido problemas similares a lo largo de la temporada 2026. Dias ya se había perdido ocho partidos a principios de año y se quedó en el banquillo en el reciente encuentro de la Premier League contra el West Ham por precaución. Su ausencia deja un vacío de liderazgo en un City que aún se está recuperando de su decepción europea.