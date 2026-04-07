El Manchester City se dispone a ganarle la partida al Manchester United en el fichaje de Elliot Anderson por 65 millones de libras, ya que la estrella del Nottingham Forest ha dejado clara su preferencia

El United había considerado inicialmente a este talentoso centrocampista como su objetivo ideal para el mediocampo, con el fin de liderar una campaña de fichajes bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, quien, según los rumores, podría asumir el cargo de forma permanente. Con la marcha del veterano brasileño Casemiro de Old Trafford al final de la temporada, los Red Devils necesitan urgentemente sangre nueva para reforzar sus opciones. A pesar de su gran interés y del claro deseo de la directiva de evitar las prolongadas sagas de fichajes de los últimos años, ahora se enfrentan a la posibilidad de perderlo frente a sus vecinos. La preferencia del jugador por el Etihad supone un duro golpe para el equipo de fichajes con sede en Carrington.