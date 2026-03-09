El Manchester City recibe al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, mientras que el Chelsea se enfrenta al Port Vale, colista de la League 1

El sorteo de cuartos de final de la FA Cup ha deparado un enfrentamiento apasionante, ya que el City se prepara para recibir al Liverpool en un partido estrella de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola se aseguró su puesto entre los ocho finalistas con una contundente victoria por 3-1 sobre el Newcastle United, lo que supone su cuarta victoria contra los hombres de Eddie Howe esta temporada.

El Liverpool llegó a esta fase tras vengarse de su reciente tropiezo en la liga contra el Wolves, asegurándose una victoria por 3-1 en Molineux y preparando el esperado viaje al Etihad Stadium. Los enfrentamientos de abril determinarán los cuatro equipos que pasarán a las semifinales en Wembley.