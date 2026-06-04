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¡El Manchester City, rechazado! El Nottingham Forest rechaza la oferta por Elliot Anderson y se mantiene firme en su petición de una cifra astronómica por el traspaso
La primera jugada del City encuentra resistencia
Según informes, el Manchester City quiere fichar a Anderson para reforzar el centro del campo. El club valora su versatilidad, energía y capacidad de adaptación a su sistema táctico.
El club de Mánchester lo considera un activo a largo plazo. Sin embargo, según The Athletic, el Forest rechazó su primera oferta y no tiene prisa por vender: Anderson no está en rebaja.
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La gestión forestal es muy costosa.
Según informes, Forest ha avisado a City: solo una oferta descomunal los haría negociar. Tras invertir fuerte en Anderson, el club lo ve esencial en sus planes a largo plazo y, aparentemente, rechazará ofertas de rivales más ricos si no se paga la cifra pedida, lo que también advierte a otros equipos.
¿Por qué Anderson se ha convertido en un objetivo tan codiciado?
El valor de Anderson ha subido rápido desde su llegada del Newcastle. Ya es titular fijo en el Forest y destaca por impulsar el juego desde atrás y por su intensidad defensiva. En la temporada 2025-26, con 23 años, jugó 38 partidos de la Premier League, 37 como titular.
Su progresión, que ha llamado la atención de Thomas Tuchel hasta incluirlo en la selección inglesa para el Mundial 2026, le convierte en algo más que un fichaje temporal: el club lo ve como futuro líder del centro del campo.
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Es hora de decidir para el City
El City debe decidir si presenta una oferta mejorada por Anderson o si busca otras opciones en el medio campo. El precio que pide el Forest podría frenar al club citizen.
Para el Forest la prioridad es mantener la estabilidad y retener a sus jugadores clave. Anderson sigue en el City Ground, pero el interés de uno de los clubes más grandes de Europa hace que la situación pueda cambiar mientras avanza el mercado de fichajes.