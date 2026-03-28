La urgencia que subyace a estos movimientos se debe a la incertidumbre sobre el futuro de figuras clave del equipo. De hecho, se considera que Rodri es un objetivo del Real Madrid, mientras que también se espera que Silva abandone el club. De hecho, las negociaciones para un nuevo contrato en el City se han dejado en suspenso, y ambas partes están evaluando la situación y se muestran cada vez más abiertas a una posible salida. En este sentido, el propio Rodri dejó claro esta semana que le atraería fichar por el Bernabéu, y que su pasado en el Atlético de Madrid no tiene ninguna importancia para él.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fichar por el 15 veces campeón de Europa, Rodri declaró, según Onda Cero: «Me queda un año de contrato, llegará un momento en el que tendremos que sentarnos a hablar». Al ser preguntado específicamente sobre el interés del Real Madrid, añadió: «No se puede rechazar a los mejores clubes del mundo».