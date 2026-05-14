El Manchester City ganó la FA Youth Cup gracias a un gol de Reigan Heskey en los últimos minutos de la final contra el Manchester United, con Pep Guardiola y Michael Carrick como testigos

En un partido de alto nivel, Reigan Heskey marcó el gol decisivo en el minuto 87. El extremo izquierdo se adentró por la banda y batió a Cameron Byrne-Hughes con un remate preciso, dando el título a Oliver Reiss. El tanto llegó justo antes de la prórroga y permitió a la afición celeste celebrar el trofeo.

Es el quinto título de la FA Youth Cup para la Academia del Manchester City. Tras los títulos de 1986, 2008, 2020 y 2024, este nuevo triunfo ante sus vecinos reafirma el talento que se forja en la City Football Academy. Con Pep Guardiola y Michael Carrick en la grada, el futuro del derbi de Mánchester está en buenas manos.