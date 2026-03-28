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El Manchester City «dejó claro quién manda» tras arrollar al Manchester United, mientras que Vivianne Miedema y compañía se acercan al título de la WSL
El City se impone con una lección magistral en el derbi
La sensacional jugadora holandesa Miedema marcó dos goles en la primera parte, lo que acalló al público local y dio al City un control absoluto del partido. El entrenador, Andree Jeglertz, se mostró comprensiblemente encantado con la actuación y destacó que su equipo había ejecutado su plan de juego con «confianza y gran convicción», a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas.
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Jeglertz elogia la «increíble» actuación de la primera parte
«El tiempo no ayudaba», bromeó Jeglertz al comenzar su rueda de prensa posterior al partido, al resguardo del viento y la lluvia. Sin embargo, la actuación sobre el terreno de juego no tuvo nada de broma. El entrenador del City describió los primeros 45 minutos como «uno de los mejores» que ha visto de su equipo. Su equipo controló todos los aspectos del partido, dejando al United corriendo tras sombras ante su propia afición.
«Sin duda, lo disfruté», añadió Jeglertz. «No fue relajante, porque nunca lo es para un entrenador, pero sentí que teníamos el control del partido. Los jugadores disfrutaban encontrando soluciones a muchas situaciones. Crearon ocasiones. Fue un partido fantástico. Fue increíble verlo y formar parte de él».
Este control ha sido el sello distintivo de la temporada del City, que le llevó a encadenar una racha de 13 victorias consecutivas entre septiembre y febrero.
Una declaración de intenciones en la lucha por el título
El City se ha consolidado como el mejor equipo del país esta temporada, gracias a una plantilla muy completa y a la ausencia de distracciones europeas. Con jugadoras como Alex Greenwood al mando de la zaga y Yui Hasegawa dirigiendo el juego desde el centro del campo, la diferencia entre los dos rivales de Mánchester parecía mayor que nunca. Jeglertz cree que la forma en que se ha conseguido la victoria envía un mensaje claro al resto de la liga.
«Creo firmemente en mi grupo de jugadoras, independientemente del equipo al que nos enfrentemos. Si jugamos con esta confianza, muchos equipos lo tendrán difícil contra nosotras», explicó la entrenadora. «Todavía pueden pasar cosas en los tres partidos que quedan y tenemos que seguir rindiendo, pero no creo que la presión sea excesiva porque somos muy transparentes al respecto. Las jugadoras lo han gestionado muy bien. Ganar un partido es una cosa, pero ganar de la forma en que ganamos —dejando claro nuestro mensaje— eso, por supuesto, nos da confianza».
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Saber gestionar la presión de la recta final
Tras quedarse a las puertas del título por diferencia de goles en la temporada 2023-24, el City parece haber aprendido de sus decepciones pasadas. En lugar de agobiarse bajo el foco de atención, la presión parece haber motivado a la plantilla. Jeglertz admitió que, aunque los entrenadores intentan mantener la calma, la confianza interna del grupo de jugadores es lo que les diferencia del resto de rivales.
«Creen tanto en lo que estamos haciendo y en la capacidad de cada compañero que eso les da la confianza necesaria para creer que encontraremos la manera de ganar», dijo Jeglertz. «Hablamos de lo buenos que somos como entrenadores, pero ahora hemos demostrado que, cuando estamos a nuestro máximo nivel, pocos equipos están a ese mismo nivel. Todos sentimos un poco de presión en el grupo. Lo hemos hablado y es algo natural. Pero seguimos pudiendo hacer lo que se nos da bien y, si eres capaz de gestionarlo y, además, sientes que tienes grandes jugadores a tu alrededor, es más fácil de sobrellevar. Eso es lo que hemos hecho siempre. Por supuesto, significa mucho ser capaz de gestionarlo. Seguir rindiendo dice mucho del grupo».