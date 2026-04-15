AFP
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El Manchester City apoya a Antoine Semenyo tras denunciar insultos racistas «inaceptables» en Internet
Semenyo denuncia el abuso generalizado.
Según Sky Sports, el City ha apoyado a Semenyo tras los últimos insultos racistas que denunció en redes. Esta semana, el delantero de 26 años publicó en Instagram una captura de un comentario ofensivo y escribió: «Ha vuelto a empezar».
Este nuevo episodio evidencia el acoso repetido que sufre el jugador esta temporada. El club ha respondido de inmediato ofreciéndole apoyo y recursos para afrontar las consecuencias de estos mensajes de odio.
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Historial de incidentes de esta temporada
Durante el partido inaugural contra el Liverpool, Semenyo, entonces en el Bournemouth, denunció insultos racistas de un espectador, lo que obligó al árbitro Anthony Taylor a detener brevemente el juego. A pesar del incidente, el internacional ghanés marcó dos goles en la derrota por 4-2.
La Policía de Merseyside detuvo a Mark Mogan, de 47 años, y lo acusó de un delito contra el orden público con agravante racial. Mogan negó los cargos en diciembre ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool, pero el juicio comenzará el 22 de abril.
La Premier League responde al último incidente
El City respalda al jugador, y la Premier League se compromete a apoyarlo. Un portavoz declaró: «Estamos consternados por los inaceptables insultos racistas vertidos en Internet contra Antoine Semenyo y hemos ofrecido nuestro apoyo al jugador y al club. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en la sociedad. Debemos hacer más para erradicarlo, y trabajaremos con clubes, organismos del fútbol, fuerzas del orden y redes sociales para que esto sea una prioridad. Quien sea declarado culpable de discriminación afrontará las consecuencias más severas, como prisión, prohibición de acceso a estadios y antecedentes penales».
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La FA se pronuncia sobre el abuso sufrido por Semenyo
La Federación de Fútbol ha condenado los insultos racistas recibidos por Antoine Semenyo y ha ofrecido su apoyo al jugador y al club. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en la sociedad. Debemos hacer más para erradicarlo y trabajaremos con clubes, organismos del fútbol, fuerzas del orden y redes sociales para garantizar que esto sea una prioridad. Cualquier persona identificada y declarada culpable de discriminación se enfrentará a las consecuencias más severas, incluidas penas de prisión, órdenes de inhabilitación para el fútbol y antecedentes penales».
Semenyo fichó por el City en enero, firmando un contrato de cinco años y medio por 64 millones de libras. Esta temporada ha jugado 40 partidos, marcando 18 goles y dando seis asistencias.