El mágico Lionel Messi suma un gol y una asistencia en la goleada de Argentina a Zambia, en la emotiva despedida del jugador del Inter de Miami en La Bombonera

La noche también tuvo un gran significado para Otamendi, quien confirmó que se retirará de la selección tras el próximo torneo. Tras el partido y tras marcar el penalti que Messi le cedió desinteresadamente, el defensa comentó: «No hay mayor satisfacción que vestir la camiseta de la selección». Estoy muy contento de haber tenido esta despedida en casa. Ha sido un largo camino, lleno de muchas alegrías y algunas penas, porque así es el fútbol. Me voy con la sensación de haberlo dado todo por la selección, siempre dispuesto y con ganas de defender esta camiseta».