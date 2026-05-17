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El London City Lionesses se muestra «optimista» sobre el regreso de la leyenda Mary Earps a la WSL como agente libre tras acabar su contrato con el París Saint-Germain
Los ambiciosos planes de verano del London City Lionesses
El London City Lionesses aspira a fichar a Mary Earps para dejar huella en la Superliga Femenina. Bajo la dirección de Michele Kang, el club ha cambiado su estrategia de fichajes y busca a algunas de las mejores jugadoras del mundo para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.
Según la BBC Sport, aunque aún no hay acuerdo oficial, en el club hay optimismo de ficharla este verano. Tras quedar sextas en su debut en la WSL bajo Eder Maestre, ven en una portera de talla mundial el siguiente paso lógico en su rápido crecimiento.
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Salida desde la capital francesa
La portera de 33 años se quedó en el banquillo en la semifinal de play-offs que el París Saint-Germain perdió 1-0 ante el París FC. Esta exclusión alimenta los rumores de su salida de Francia, pues su contrato acaba en junio y ya es una de las jugadoras libres más codiciadas.
Esta temporada ha jugado 22 partidos en la Ligue 1 y ha dejado su portería a cero en 12. A pesar de su aportación, el PSG acabó tercero, a 13 puntos del Lyon. Llegó del Manchester United en julio de 2024 y suma 54 encuentros con las parisinas, incluido su regreso a Old Trafford en la Liga de Campeones femenina.
Un legado de éxitos ingleses
Earps sigue siendo una figura legendaria en el fútbol inglés. Fue clave en el triunfo de las Lionesses en la Eurocopa 2022 y en su histórica final del Mundial 2023. Individualmente también destaca: ha sido dos veces Mejor Portera del Año de la FIFA, lo que la afianza como una de las mejores guardametas de la historia del fútbol femenino.
Antes de fichar por el club francés, pasó cinco temporadas en el Manchester United, donde disputó más de 100 partidos y fue clave en la conquista de la FA Cup femenina 2024. Su regreso a la WSL le devolverá el estatus de una de las figuras comerciales más reconocidas e influyentes de la liga.
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El mercado de agentes libres se anima
La pugna por fichar a Earps llega en un verano de grandes cambios para la WSL, con varias superestrellas a punto de cambiar de equipo. Se menciona a London City Lionesses como destino de Mapi León, del Barcelona, y de la internacional inglesa Beth Mead, quien confirmó su salida del Arsenal. El mercado se vuelve más competitivo, pues los clubes quieren fichar a las estrellas que llegan al mercado libre. También se especula sobre el futuro de Katie McCabe, Sam Kerr y Khadija Shaw.