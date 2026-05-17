El London City Lionesses se muestra «optimista» sobre el regreso de la leyenda Mary Earps a la WSL como agente libre tras acabar su contrato con el París Saint-Germain

El London City Lionesses aspira a fichar a Mary Earps para dejar huella en la Superliga Femenina. Bajo la dirección de Michele Kang, el club ha cambiado su estrategia de fichajes y busca a algunas de las mejores jugadoras del mundo para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Según la BBC Sport, aunque aún no hay acuerdo oficial, en el club hay optimismo de ficharla este verano. Tras quedar sextas en su debut en la WSL bajo Eder Maestre, ven en una portera de talla mundial el siguiente paso lógico en su rápido crecimiento.