El London City ha fichado a Alexia Putellas, favorita al Balón de Oro y leyenda del Barcelona. GOAL analiza los mejores movimientos del mercado estival femenino de 2026

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.
Este verano volverán a pagarse grandes cantidades: la sueca Felicia Schroder ya fichó por el Real Madrid por una cifra superior a la de Geyoro.
Schroder es una de las que, sin agotar su contrato, ya cambió de equipo; otras, como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A ellas se suman las futbolistas sin contrato que ficharán por nuevos clubes, como el trío del Barcelona formado por Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, listas para nuevos retos.
Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL evaluaremos cada movimiento del mercado femenino para que sepas quién gana y quién pierde.
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