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Alexia Putellas London City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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El London City fichó a Alexia Putellas, favorita al Balón de Oro y leyenda del Barcelona. GOAL analiza los mejores fichajes del mercado femenino de verano de 2026

Fichajes
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
Arsenal Women
G. Stanway
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
NWSL
Barcelona
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 se presenta intenso en el fútbol femenino: varias estrellas cambiarán de equipo. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo esperan el anuncio oficial, aunque, como siempre, habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano volverán a pagarse grandes cantidades: la sueca Felicia Schroder ya fichó por el Real Madrid por un monto superior al de Geyoro.

Sin haber agotado su contrato, Schroder ya cambió de equipo; otras, como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A ellas se suman las jugadoras sin contrato, como el trío del Barcelona formado por Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL calificaremos cada movimiento del mercado para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para elBarcelona: Perder a Putellas, con su calidad mundial, liderazgo y peso en la plantilla, es un duro golpe. Tras 14 años y todos los títulos posibles, la doble ganadora del Balón de Oro buscó un nuevo reto. Al menos se marcha a un equipo no europeo, y el club, con una plantilla de calidad y una cantera viva, puede mirar al futuro con optimismo pese al golpe. Nota: C

    Para el London City: Fichaje espectacular. Con solo un año en la Superliga Femenina, una jugadora de su nivel puede impulsar al equipo tras el sexto puesto de la temporada pasada. Es una de las mejores del mundo y, por sí sola, eleva el nivel. Además, su llegada puede potenciar el rendimiento de Grace Geyoro, cuya primera temporada fue decepcionante tras un fichaje récord. Juntas en el centro del campo, podrán sacar más partido al talento de la francesa. Nota: A+

    Para Putellas: Rara vez una futbolista de élite cierra una etapa por todo lo alto, pero ella lo logró con el Barça tras el cuádruple. Ahora viaja a Inglaterra con un nuevo reto; quizá no sume tantos títulos, pues el proyecto del London City aún es joven. A nivel internacional, la decisión puede ser positiva: jugará en una de las mejores ligas del mundo con menos minutos por la ausencia de competiciones europeas. Llegará al Mundial en condiciones óptimas para brillar con España. Además, cobrará un salario muy alto en un club propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

    • Anuncios
  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht de Fráncfort al Arsenal)

    ¿Habría sido mejor para el Eintracht de Fráncfort traspasar a Reuteler el verano pasado, cuando su valor era alto tras la Eurocopa y el Arsenal la quería? Sí, económicamente. La futbolista, de 27 años, estaba en el último año de su contrato y resultaba difícil convencerla de renovar ante el interés de los grandes clubes. Sin embargo, retenerla permitió al Eintracht terminar tercero en la Bundesliga y clasificarse para la fase previa de la Liga de Campeones, un logro probablemente más valioso, aunque no será fácil reemplazarla. Nota: B

    Para el Arsenal: En otro escenario, el club habría fallado en ficharla el año pasado. Afortunadamente, la centrocampista llega gratis a Londres un año después. El equipo necesitaba más profundidad y versatilidad en el medio, y Reuteler se la da, pues su capacidad para ocupar varias posiciones amplía las opciones de la entrenadora Renee Slegers. No es el fichaje más mediático del verano, pero refuerza la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Es un paso emocionante en su carrera. Ha sido clave en un Eintracht que suele ser el mejor del resto de la Bundesliga, tras Bayern y Wolfsburgo, y mostró calidad y carácter en la Eurocopa 2022 con Suiza. El fichaje por uno de los clubes de élite de Europa es algo que Reuteler se ha ganado y puede ser un éxito para ella, si aprovecha las oportunidades que se le presenten en una plantilla fuerte en la que habrá rotaciones en las distintas competiciones. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    En el Hoffenheim: Cerci, máxima goleadora de la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas, se marcha gratis tras dejar el Colonia en 2024. Que se marche gratis a un grande es un golpe duro. Sustituir sus tantos, clave para acabar dos cursos seguidos en la parte alta de la Bundesliga, no será fácil. El club confía en su cantera y ya ha fichado a dos jóvenes del Barça. Nota: D

    Para elArsenal: la posición de delantera centro no era prioritaria este verano, pero la llegada de Cerci, que se suma a Alessia Russo y Stina Blackstenius, otorga más flexibilidad ofensiva a la entrenadora Renee Slegers. Cuando Russo retroceda al 10, como hizo a menudo el curso pasado, Slegers podrá elegir entre Cerci o Blackstenius en punta. La internacional alemana también puede actuar en la banda, aunque pierde eficacia al alejarse del área. De todos modos, es una opción que aporta variantes. Nota: B+

    Para Cerci: la gran incógnita es cuánto jugará. Ha consolidado su lugar en la selección alemana gracias a la continuidad y a su olfato goleador. Si en el Arsenal dispone de menos minutos, ¿cómo afectará eso a su presencia en la selección a un año del Mundial? La abundancia de partidos y la tendencia de Slegers a rotar le garantizarán oportunidades, pero, dado que varios clubes la seguían, Cerci podría haber optado por destinos con un rol más relevante y opciones de título. Nota: B-

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  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (del North Carolina Courage al Chelsea)

    Para el North Carolina Courage: dura baja. Solo Barbra Banda ha participado en más goles en la NWSL este año que Matsukubo, autora de cinco tantos y cuatro asistencias en nueve partidos, claves para mantener al equipo en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a llenar el vacío dejado por la internacional japonesa, pero aún tiene solo 18 años y su experiencia es limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage ante esta marcha, aunque al menos han obtenido una compensación económica por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre a finales de este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Tras su peor temporada goleadora en siete años, fichar delanteras era urgente, más aún con las salidas de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar de nueve, pero mide solo 1,55 m, así que probablemente actuará en la mediapunta. Lo más probable es que la futbolista de 21 años juegue en el centro del campo y se encargue de crear ocasiones para sus compañeras; su habilidad con el balón y su visión de juego serán muy útiles cuando el Chelsea se enfrente a defensas cerradas, algo habitual. Además, que una de las mejores jóvenes del mundo haya firmado un contrato de cinco años es una gran noticia. Nota: A

    Para Matsukubo: Tras brillar en la NWSL en 2025, se merece este gran paso. Llega a un Chelsea con presión y expectativas, pero su estilo encaja con lo que busca Sonia Bompastor y le permitirá crecer en la WSL y la Liga de Campeones. Aun así, su compenetración con Lauren James, con la que comparte movimientos y lectura de espacios, debería ser alta. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de sobra para planificar refuerzos en un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway soluciona ese problema. Con Kyra Cooney-Cross en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers tendrá varias opciones de calidad para rotar en el centro del campo, lo que le permitirá dosificar a las jugadoras y reducir la dependencia de algunas futbolistas. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad en la búsqueda del primer título de la WSL para el Arsenal en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Cuando fichó por el Bayern, buscaba relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City. Lo logró con creces en Alemania, donde se consolidó como pieza clave de Inglaterra y una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Es el trofeo que se le resiste y quizá tenga más opciones de ganarlo con este fichaje, dada la reciente trayectoria del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resulten tan fáciles como en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos de Bundesliga, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose para Europa. Retener a jugadoras como Anyomi es clave, aunque su historial de reemplazos es positivo. Deberá brillar en el mercado para minimizar el impacto. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere pelear por los primeros puestos de la WSL y destacar en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio del campo, pues solo una futbolista de la plantilla alcanzó cifras de dos dígitos en goles y asistencias la temporada pasada. Sus números en la liga 2025-26 doblan los de cualquier compañera, salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la jugadora ideal para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que aporta algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreó que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— la seguían. No obstante, el equipo inglés aún puede aspirar a títulos coperos, especialmente con los cambios previstos en la Copa de la Liga y la posibilidad de brillar en un proyecto ilusionante con grandes nombres. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, así que su marcha, aunque dolorosa, no sorprende. Además, el club no recibirá compensación económica, lo que complica su reemplazo. Al menos, Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y quedó entre las cinco primeras de la Liga BPI dos temporadas seguidas. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el Courage no solo la fichó, sino que lo hizo con un contrato de tres años más una opción a un cuarto. El equipo ha tenido un buen inicio en la NWSL, pero a veces le faltó creatividad, algo que Parkinson puede solucionar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes, como la nueva delantera del Real Madrid, Felicia Schroder, y puede hacer lo mismo con Parkinson. Nota: A

    Para Parkinson: Llegar a un equipo dirigido por un técnico experto en jóvenes talentos es un gran paso. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, promedio que bajará con su llegada, pero cuenta con veteranas que pueden guiarla. La NWSL, más exigente y distinta en estilo, le obligará a pulir su juego. Un excelente primer paso. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis; esta jugadora de 22 años ha crecido mucho en el club en cuatro años. No será fácil reemplazar su regularidad y liderazgo. Una baja dura que refleja la realidad del club tras quedar quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el United: Medina ha jugado principalmente como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que actuará más como central, posición que ya ocupó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene a Anna Sandberg en la banda izquierda, así que Medina aporta profundidad y otra opción en la zaga. En el Atlético jugó sobre todo en el centro de una defensa de tres, mientras que el United usa cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era clave para las Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Es un nuevo paso en su carrera en progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Betis y luego en el Atlético, ahora llega a quizá la mejor liga del fútbol femenino y a un equipo de la parte alta. Aún así, resulta interesante ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro de la zaga y el lateral izquierdo, lo que le permitirá seguir creciendo en esa demarcación. El tiempo dirá si le va mejor en una defensa de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea parecía inevitable y comprensible. Tras 20 meses de baja por lesión, al inicio de la 2025-26 le costó entrar en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, Kerr encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo en la delantera, pero ¿podría haber firmado un contrato corto, dada la incertidumbre en la posición? Quizá no, pues siempre habría equipos interesados en ella. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off en las primeras semanas de la NWSL, el equipo ha marcado solo 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita jugar con regularidad, sobre todo de cara al Mundial del año que viene. ¿Será titular en el Gotham? ¿O compartirá el puesto con González? Los minutos no están garantizados como en otros equipos, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla, sobre todo con González en baja forma y un estilo que le sienta mejor. Además, el fichaje tiene sentido por motivos personales: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una liga cantera: forma talento joven y luego lo vende a clubes más poderosos. ElHacken siempre supo que no podría retener a Felicia Schroder, y menos tras marcar 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su etapa con la joven. Schroder guió al Hacken a su primer título liguero en cinco años y a ganar la primera Europa Cup, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe, pero el club ha gestionado bien la situación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿es señal de que por fin muestra la ambición necesaria para acercarse al Barcelona? Las Blancas han sido criticadas por su falta de empuje y han terminado segundas en España, mientras estrellas como Olga Carmona, Esther González, Caroline Weir y Naomie Feller se marchaban. Sin embargo, invertir una gran suma de dinero en una de las mejores jugadoras jóvenes del mundo supone un posible cambio de rumbo. Schroder es una estrella y da todas las señales de poder mantener ese nivel al dar un paso adelante, aportando los goles necesarios a un equipo que careció de esa consistencia por parte de una delantera centro la temporada pasada. Además, tiene potencial para mejorar y, al igual que con Linda Caicedo, el Real espera que se convierta en una jugadora de talla mundial en Madrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, la decisión le conviene. Será la ‘9’ titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con menos presión que en otros destinos. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Pese a algunas bajas, el plantel que la rodea es sólido y resultará interesante ver su conexión con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain a las London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje poco exitoso. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo un nivel mundial y cometió errores destacados. Además, el club vivió una crisis con salidas de jugadoras clave, derrotas importantes y cambios en el cuerpo técnico. Al terminar su contrato, ambas partes deciden separarse: el PSG pierde poco, pero tampoco gana. Nota: C

    Para el London City: El club terminó su primera temporada en la WSL con solidez, pero necesitaba mejorar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete, que tuvo altibajos en su primer año. ¿Recuperará Earps su mejor nivel? El London City lo espera. De momento, el club ha intentado reforzar una posición clave. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su mejor nivel, salir del caos del PSG es un buen primer paso. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel y, de paso, disfrutar de un buen contrato en la recta final de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: un indicio de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir, fichada en 2022, es quizá la mejor jugadora de la historia de Las Blancas por su impacto constante. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha será una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fichaje fantástico y gratuito del subcampeón de la Liga de Campeones. Su capacidad para decidir partidos clave y su enorme experiencia serán clave para que el Lyon rompa su sequía continental de cuatro años. Además, su llegada refuerza el centro del campo tras la marcha de Lindsey Heaps. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, merece este fichaje que le permita ganar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto al ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque el Arsenal planeaba renovar a Mead, no pudo igualar la oferta de Man City. Aunque no fue titular indiscutible, la internacional inglesa fue muy eficaz y aportó mucho con y sin balón a las bicampeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que provocó una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de jugar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial 2023 en Brasil como objetivo, necesita minutos para consolidar su lugar en la selección inglesa. La competencia en el City no se lo asegura, pero la rotación en cuatro frentes le dará minutos y la oportunidad de ganarse un lugar en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un club de primer nivel y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Posteriormente, dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en el lateral izquierdo, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar hacia su puesto ofensivo preferido y significa que Buurman podrá desempeñar principalmente su papel de central, donde destaca. Charles, que ahora parece que fichará por el City, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, por lo que su incorporación mejorará significativamente el once titular de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en los Blues, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en lo que respecta a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B