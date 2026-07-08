La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Posteriormente, dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en el lateral izquierdo, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar hacia su puesto ofensivo preferido y significa que Buurman podrá desempeñar principalmente su papel de central, donde destaca. Charles, que ahora parece que fichará por el City, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, por lo que su incorporación mejorará significativamente el once titular de las Blues. Nota: A

Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en los Blues, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en lo que respecta a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B