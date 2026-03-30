El Liverpool y el Chelsea se suman a la pugna por el fichaje de Maxence Lacroix después de que la estrella del Crystal Palace haya debutado con la selección francesa

Lacroix, que cumplirá 26 años el 6 de abril, no ha ocultado su deseo de plasmar su buen rendimiento en el club en títulos importantes, tanto con su selección como en Selhurst Park. Tras debutar recientemente como suplente en la victoria por 2-1 sobre Brasil, enseguida disputó los 90 minutos completos junto a Lucas Hernández en la victoria por 3-1 contra Colombia.

En declaraciones a la web oficial del Palace, Lacroix reveló: «Mi sueño es ganar el Mundial; quiero ganar el Mundial con Francia. En el Palace, por supuesto, ahora mismo es ganar la Conference League. No podemos ganar la Premier League en este momento, pero en la Conference League tenemos nuestras opciones, así que esa es nuestra ambición».