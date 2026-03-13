El Liverpool y adidas vuelven a la temporada 1995-96 con el relanzamiento de la emblemática equipación visitante verde y blanca

La pieza estrella de este lanzamiento tan esperado es la reedición de la camiseta a cuatro colores: verde, blanco y negro. Se han conservado todos los detalles auténticos, desde el escudo original del club utilizado durante aquella temporada hasta el clásico logotipo de adidas y el patrocinador Carlsberg, fácilmente reconocible, en el pecho.

Una gama completa de ropa de entrenamiento inspirada en el archivo también forma parte de esta colección impregnada de nostalgia, que incluye camisetas de entrenamiento, sudaderas y pantalones de chándal. Para aquellos que buscan un toque contemporáneo, también se ha presentado una versión en negro de edición limitada de la camiseta, que ofrece una alternativa elegante y en tonos similares a los colores vibrantes tradicionales.